Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord pentru amânarea cu doi ani a unor cerințe privind raportarea și monitorizarea emisiilor de metan, a anunțat joi europarlamentarul Virgil Popescu. Înțelegerea urmează să fie supusă votului în plenul PE, în următoarele săptămâni.

Virgil Popescu a precizat, într-o postare pe Facebook, că a participat la negocieri în calitate de negociator al Grupului Partidului Popular European (PPE) și al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), pentru Regulamentul privind metanul.

„Ca negociator al Grupului PPE și al Comisiei ITRE pentru Regulamentul privind metanul, alături de colegii mei din Grupul PPE, am participat la negocierile care au durat ore bune, până târziu în noapte, iar astăzi de dimineață am ajuns la încheierea unui acord privind amânarea cu doi ani a cerințelor de raportare și monitorizare a importurilor de metan în UE. Acordul va contribui la protejarea familiilor și a întreprinderilor împotriva unor noi creșteri ale prețurilor la energie. Am insistat asupra unor termene mai realiste pentru viitoarele norme, pentru a asigura o aprovizionare fiabilă, menținând în același timp intacte obiectivele Europei privind reducerea emisiilor de metan”, a scris Virgil Popescu.

Avertisment privind riscul reducerii cantităților de gaze disponibile în Europa

Europarlamentarul a mai precizat că aplicarea noilor cerințe înainte ca furnizorii din afara UE să fie pregătiți ar putea avea efecte asupra aprovizionării cu gaze.

Unele companii ar putea alege să își vândă produsele pe alte piețe, ceea ce ar reduce cantitățile disponibile în Europa, prețurile pentru populație și industrie sfârșind printr-o creștere.

„Dacă furnizorii nu pot respecta termenele stabilite de Europa, ar putea să-și vândă gazul în altă parte, lăsând gospodăriile și industria europeană să se confrunte cu o ofertă mai redusă și cu prețuri și mai mari. Această amânare abordează acest risc”, a transmis europarlamentarul.

El a mai scris că amânarea le va oferi și producătorilor din UE mai mult timp pentru a respecta obligațiile de raportare privind metanul. Astfel, aceștia vor avea condiții de concurență mai echitabile în raport cu furnizorii din afara Uniunii.

Normele vor fi evaluate înainte de aplicare

Acordul prevede și o evaluare înainte de intrarea în vigoare a noilor cerințe. Aceasta va urmări dacă furnizorii sunt pregătiți să respecte regulile și dacă aplicarea lor ar putea afecta aprovizionarea cu energie sau prețurile din Europa.

„Acordul prevede, de asemenea, o revizuire înainte ca normele să intre în vigoare, pentru a verifica dacă furnizorii sunt pregătiți și dacă aprovizionarea cu energie și prețurile din Europa ar putea fi expuse riscului. Reducerea poluării cu metan rămâne prioritatea, dar trebuie să le oferim partenerilor noștri comerciali o cale realistă de a se conforma”, a mai transmis europarlamentarul.

Acordul dintre Parlamentul European și reprezentanții statelor membre nu este încă definitiv. El urmează să fie supusă votului în plenul Parlamentului European în următoarele săptămâni.