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Emisiile globale de carbon provenite din combustibili fosili ar urma să scadă pentru prima dată după un nivel record. Ce rol au prețurile energiei și războiul din Iran

Emisiile globale de dioxid de carbon generate de combustibilii fosili ar urma să scadă cu 0,4% în acest an, pe fondul prețurilor ridicate la energie și al utilizării tot mai mari a surselor regenerabile.
Emisiile globale de carbon provenite din combustibili fosili ar urma să scadă pentru prima dată după un nivel record. Ce rol au prețurile energiei și războiul din Iran
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
10 nov. 2026, 12:36, Economic
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Emisiile globale de carbon provenite din combustibili fosili sunt estimate să scadă în acest an, pe fondul prețurilor ridicate la energie și al extinderii utilizării energiei regenerabile, potrivit unui grup internațional de oameni de știință, citat marți de Reuters.

Emisiile ar urma să se reducă cu 0,4% față de nivelul record înregistrat anul trecut, ajungând la 38,2 miliarde de tone de dioxid de carbon, potrivit raportului Global Carbon Project.

Cercetătorii care au contribuit la realizarea raportului au avertizat că implementarea surselor regenerabile de energie trebuie accelerată pentru ca emisiile de carbon să intre pe o traiectorie clară și susținută de scădere.

„O scădere a emisiilor într-un singur an nu înseamnă că am atins nivelul maxim, dacă aceasta nu este determinată de schimbări structurale”, a declarat Glen Peters, profesor de cercetare la Centrul CICERO pentru Cercetări Internaționale privind Clima.

Războiul din Iran a redus emisiile generate de petrol

Raportul, realizat de o echipă internațională formată din peste 140 de oameni de știință, arată că emisiile provenite din petrol au scăzut cu 1,9% în acest an, în principal din cauza perturbărilor aprovizionării provocate de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Conflictul a dus la creșterea prețurilor la energie și, implicit, la reducerea cererii.

În cazul gazelor naturale, emisiile sunt estimate să scadă cu 0,3% față de anul trecut. În schimb, emisiile generate de cărbune ar urma să crească cu 0,6%, potrivit raportului.

China și Statele Unite ar urma să înregistreze scăderi ale emisiilor

China, cel mai mare emițător de dioxid de carbon din lume, este estimată să înregistreze o reducere de 0,9% a emisiilor în acest an.

În Statele Unite, al doilea cel mai mare emițător la nivel global, emisiile ar urma să scadă cu 1,3% față de anul precedent.

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