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Nuclearelectrica estimează că Unitatea 2 de la Cernavodă va reveni miercuri în funcțiune. Când va fi repornită Unitatea 1

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie reconectată miercuri la Sistemul Energetic Național și să atingă puterea nominală joi, în timp ce intervențiile la Unitatea 1 ar putea dura între două și patru zile, anunță Nuclearelectrica.
Nuclearelectrica estimează că Unitatea 2 de la Cernavodă va reveni miercuri în funcțiune. Când va fi repornită Unitatea 1
Alexandra-Valentina Dumitru
10 nov. 2026, 12:19, Economic
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SN Nuclearelectrica estimează că Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi sincronizată la Sistemul Energetic Național (SEN) în data de 11 noiembrie 2026, urmând să atingă puterea nominală în 12 noiembrie.

Toate manevrele de repornire și reconectare a Unității 2 la SEN se realizează în baza procedurilor aplicabile ale CNE Cernavodă, în condiții de siguranță maximă, transmite compania, potrivit unui comunicat publicat pe Bursa de Valori București.

În ceea ce privește Unitatea 1, echipele de specialiști ale CNE Cernavodă desfășoară în prezent evaluări specifice și implementează planurile de remediere a situației, în vederea reconectării la SEN în cel mai scurt timp.

Potrivit estimărilor Nuclearelectrica, perioada de intervenție și remediere a defecțiunii este de două până la patru zile, urmând apoi procedurile specifice pentru sincronizare și repornire.

Unitatea 1 a fost oprită la trei zile de la repornire

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost deconectată accidental de la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 9 noiembrie, la doar trei zile după ce fusese repornită în urma unei opriri de aproximativ trei luni. Defecțiunea a fost localizată în partea clasică, nenucleară, a reactorului, la sistemul de control al vidului de la condensatorul turbinei. Potrivit Nuclearelectrica, incidentul nu a avut impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului înconjurător.

Reactorul 1 fusese oprit inițial pe 28 iulie, din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării, care nu permitea asigurarea apei necesare răcirii instalațiilor. Unitatea 2 fusese, la rândul său, oprită în august.

Cele două reactoare de la Cernavodă, cu o putere instalată de aproximativ 700 MW fiecare, asigură în condiții normale circa 20% din producția națională de energie electrică.

În urma noii defecțiuni, directorul Nuclearelectrica a anunțat și schimbări la nivelul managementului tehnic al centralei, inclusiv înlocuirea directorului tehnic începând cu 1 decembrie 2026.

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