România a rămas iar fără energie nucleară după ce Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită, din cauza unei defecțiuni. „Nu este afectată siguranța nucleară”

Reactorul 1 a fost oprit de la ora 17:57, neplanificat, din cauza defectării sistemului de control vid la condensatorul turbinei, potrivit datelor Transeletrica. „Nu este afectată siguranța nucleară”, se arată în scurta informare de pe site-ul operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.

Potrivit estimărilor publicate, aceasta ar urma să fie repornită miercuri, 11 noiembrie, la ora 12:00.

Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost resincronizată vineri după amiază la sistemul energetic național, după ce fusese oprită pe 28 iulie, din cauza secetei care a afectat nivelul Dunării la gura de captare pentru răcirea instalațiilor.

Din această cauză, pe 1 august, România a intrat în stare de alertă energetică, prelungită inclusiv în această lună. Pe 13 august a fost oprită și a doua unitate, la care, potrivit informațiilor Nuclearelectrica, luni urmau să înceapă manevrele de repornire, ca urmare a atingerii nivelului necesar de apa pentru repornirea acesteia în condiții de siguranță maximă, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate nucleară. Sincronizarea Unității 2 este estimată pentru data de 10 noiembrie 2026, urmând să atingă puterea nominală pe 11 noiembrie 2026.

Consumul a sărit de 8.000 MW

Cele două reactoare de la Cernavodă, cu o putere instalată de 700 MW, asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția națională de energie.

Nivelul maxim la care ajuns Unitatea 1 începând de vineri a fost de 590 MW, duminică, la ora 20:03.

Date fiind temperaturile scăzute, consumul României depășea pragul de 8.000 MW înainte de ora publicării, respectiv 8.115 MW, în timp de producția era de 5.870 MW, astfel că diferența de 2.244 MW era asigurată din importuri.

România are o capacitate maximă de interconectare de 4.000 MW.

Principala sursă era gazul:

38.53% Hidrocarburi – 2263 MW

34.53% Hidro – 2028 MW

14.76% Eolian – 867 MW

9.77% Cărbune – 574 MW

1.31% Instalații de stocare – 77 MW

1.29% Biomasa – 76 MW

0.00% Nuclear – 0 MW

-0.20% Foto – -12 MW

Total 5876 MW

(Producția in 09-11-2026 ora 19:18)