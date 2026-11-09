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Director Nuclearelectrica: De miercuri, CNE Cernavodă va opera ambele unități nucleare

Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național marți, iar reactorul ar urma să atingă puterea nominală miercuri, 11 noiembrie, când centrala va funcționa din nou cu ambele unități nucleare, transmite Nuclearelectrica.
Director Nuclearelectrica: De miercuri, CNE Cernavodă va opera ambele unități nucleare
Sursa foto: Nuclearelectrica
Cosmin Pirv
09 nov. 2026, 11:07, Economic
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Potrivit unui anunț al Nuclearelectrica, manevrele de repornire au început luni, 9 noiembrie, după ce a fost atins nivelul necesar al apei pentru reluarea funcționării în condiții de siguranță nucleară.

„Începând din data de 11 noiembrie 2026, CNE Cernavodă va opera ambele unități nucleare, permițând astfel reasigurarea a aproximativ 20% din necesarul de energie al României”, a declarat directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioară.

Toate manevrele de repornire și reconectarea Unității 2 la Sistemul Energetic Național se realizează în baza procedurilor aplicabile ale centralei, în condiții de siguranță nucleară, precizează compania.

Producția de energie nucleară în România a fost reluată vineri, 6 noiembrie, după mai bine de trei luni în care centrala de la Cernavodă nu a mai furnizat electricitate în Sistemul Energetic Național. Reactorul 1 a fost reconectat la rețea.

Prima unitate de la Cernavodă a fost oprită pe 28 iulie, din cauza debitului redus al Dunării. Centrala a fost oprită integral pe 13 august.

Ministerul Energiei a anunțat luni dimineața că secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost inițiată, iar intrarea în funcțiune este estimată marți, 10 noiembrie.

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