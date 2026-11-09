Petrolul a scăzut cu 16% într-o săptămână, după schimbarea de ton a lui Trump față de Iran. Riscurile din Ormuz persistă

Cotația petrolului Brent, referința pentru piața europeană, a ajuns luni dimineață la 98,35 dolari pe baril, în creștere cu doar trei cenți. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 0,5%, până la 91,30 dolari pe baril, potrivit Reuters. Stabilizarea vine după ce Brent a pierdut aproximativ 16% săptămâna trecută, cea mai severă scădere săptămânală de la începutul pandemiei de COVID-19.

Trump spune că este puțin probabil să ordone noi atacuri asupra Iranului

Președintele american a declarat duminică faptul că este foarte puțin probabil să autorizeze noi lovituri militare împotriva Iranului, atât timp cât negocierile pentru încheierea conflictului înregistrează progrese.

Declarația reprezintă o schimbare de ton față de săptămâna trecută, când Trump sugerase că Statele Unite ar putea relua atacurile după alegerile pentru Congres. Teheranul a avertizat anterior că orice nouă operațiune militară americană va primi un răspuns împotriva unor ținte din SUA și Israel. Deocamdată, nu există indicii privind pregătirea unei noi operațiuni americane de amploare.

Investitorii interpretează declarațiile de la Washington drept un posibil semnal de detensionare, dar analiștii avertizează că negocierile nu au produs încă un acord. „Piața pare să ia în calcul un scenariu relativ optimist de detensionare, deși un acord cuprinzător între Washington și Teheran nu s-a concretizat”, a explicat Sugandha Sachdeva, fondatoarea firmei de cercetare SS WealthStreet.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct critic pentru piața petrolului

În ciuda speranțelor privind o soluție diplomatică, situația din Golful Persic continuă să provoace îngrijorare. În ultimele zile au fost raportate noi atacuri asupra unor nave care tranzitau sau se aflau în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute mondiale pentru transportul petrolului. Orice perturbare a navigației în această zonă poate întârzia livrările și poate crește costurile transportului maritim.

Riscul unei noi escaladări militare nu poate fi exclus, avertizează analiștii. Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, consideră că declarațiile lui Trump sunt mai moderate decât cele anterioare. Totuși, investitorii așteaptă să vadă dacă rezultatele alegerilor americane vor determina o schimbare de durată a politicii Washingtonului față de Iran sau dacă este vorba doar despre o modificare temporară a discursului.

Atac revendicat de Houthi asupra unor birouri Saudi Aramco din Riad

Tensiunile regionale au fost amplificate și de un atac produs duminică în capitala Arabiei Saudite. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat atacul asupra unor birouri ale companiei petroliere Saudi Aramco din Riad. Clădirea a suferit avarii, inclusiv geamuri sparte, dar nu au fost raportate victime.

Autoritățile saudite au anunțat interceptarea unor rachete balistice și de croazieră. Potrivit Associated Press, resturile căzute în urma interceptărilor au provocat pagube clădirii Aramco. Incidentul arată că amenințările la adresa infrastructurii energetice din regiune persistă, chiar dacă perspectiva unor noi atacuri americane asupra Iranului pare să se fi îndepărtat.

JPMorgan avertizează că petrolul ar putea deveni din nou excedentar

Pe lângă evoluțiile militare, piața petrolului este influențată și de creșterea ofertei mondiale. Potrivit unei analize JPMorgan publicate vineri, reluarea unor livrări din Orientul Mijlociu, producția mai mare din alte regiuni și cererea slabă au dus deja la depășirea consumului mondial de către ofertă. Banca estimează că excedentul a ajuns la 1,1 milioane de barili pe zi în septembrie și a crescut la 1,4 milioane de barili zilnic în octombrie.