Europa riscă să intre într-o perioadă de producție redusă de energie eoliană și solară. Avertisment privind prețurile

Energia solară, una dintre cele mai rapide și mai ieftine forme de producere a electricității, a contribuit la economisirea a 42,9 miliarde de euro din importurile de gaze ale Uniunii Europene de la începutul războiului din Iran, izbucnit pe 28 februarie.

Însă perioada prelungită cu temperaturi scăzute, cer înnorat și vânt slab reprezintă o problemă pentru producția de energie a Europei, potrivit Euronews.

Ce înseamnă fenomenul „dunkelflaute”

„Dunkelflaute”, termen german care se traduce prin „acalmie întunecată”, descrie o perioadă prelungită în care producția de energie eoliană și solară este redusă sau aproape inexistentă, din cauza lipsei vântului și a luminii solare.

Fenomenul apare de obicei în Europa de Nord, între octombrie și februarie, fiind favorizat de zilele scurte, nebulozitatea accentuată și ceață. Perioada coincide cu o creștere a consumului de energie, deoarece temperaturile scăzute determină o cerere mai mare pentru încălzire.

Episoadele care durează mai multe zile sunt rare, însă, atunci când apar, rețelele electrice europene ajung să depindă mai mult de surse de rezervă costisitoare, precum centralele pe gaze naturale.

Potrivit estimărilor Bloomberg, prețurile energiei electrice pentru ziua următoare în Germania au depășit 300 de euro pe megawatt-oră joi, 29 octombrie, de aproximativ două ori mai mult decât media lunii octombrie. În intervalul de vârf al consumului din timpul serii, tarifele au trecut de 500 de euro pe megawatt-oră.

„Abia mai producem energie”. Producția panourilor solare scade

Gospodăriile care au instalat panouri solare resimt, de asemenea, efectele vremii înnorate.

Un locuitor din Marea Britanie, care are 12 panouri solare cu o capacitate totală de 6,36 kW, a declarat pentru Euronews Earth că, miercuri, 4 noiembrie, sistemul a produs doar 10,90 kWh de energie. Gospodăria a fost nevoită să importe din rețea încă 27,40 kWh.

Joi, 5 noiembrie, când cerul a fost înnorat pe tot parcursul zilei, producția a scăzut la doar 2,40 kWh, iar cantitatea de energie preluată din rețea a ajuns la 20,60 kWh.

Locuința dispune și de o baterie de stocare cu o capacitate de 11,52 kWh, care se încarcă noaptea, când tariful este mai mic.

„Abia mai producem energie”, a declarat locuitorul, care a dorit să rămână anonim.

„Este extrem de descurajant să vedem că importăm atât de multă energie, după ce am cheltuit mii de lire pe un sistem solar. Cu toate acestea, știm că panourile vor începe să funcționeze mai bine când norii se vor risipi”, a adăugat acesta.

Energia hidroelectrică poate compensa scăderea producției solare

În Uniunea Europeană, ponderea energiei solare în producția totală de electricitate a ajuns la 25,4% în iunie, însă în octombrie a scăzut la 13,2%.

Totuși, panourile solare depind de lumina zilei, nu de căldură, ceea ce înseamnă că pot produce electricitate și în zilele reci. Potrivit furnizorului britanic Good Energy, sistemele instalate pe locuințe din Marea Britanie pot genera iarna aproximativ 25-35% din producția anuală.

Scăderea producției solare coincide, de regulă, cu o creștere a producției de energie hidroelectrică, care a început să urce în Uniunea Europeană din octombrie anul trecut.

Energia solară contribuie și la acoperirea cererii suplimentare de electricitate din timpul valurilor de căldură, când utilizarea aparatelor de aer condiționat și a ventilatoarelor crește.

Potrivit grupului de analiză energetică Ember, în timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie, cererea zilnică de electricitate a crescut cu până la 28% în Italia, 23% în Ungaria, 14% în Franța și 13% în Spania.

În aceeași perioadă, producția zilnică medie de energie solară a fost cu 17% mai mare în Franța și Ungaria, cu 5% mai mare în Spania și a rămas la același nivel în Italia.

În schimb, sursele de energie care consumă cantități mari de apă, precum cărbunele, energia hidroelectrică și cea nucleară, întâmpină dificultăți în timpul secetei și al valurilor de căldură.

În august, Polonia a fost nevoită să reducă producția centralelor pe cărbune, după ce nivelul fluviului Vistula a scăzut la valori critice. Măsura a eliminat temporar 1,3 GW din sistemul energetic al țării, o capacitate suficientă pentru alimentarea a peste un milion de gospodării.