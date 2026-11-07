Ajutorul de 50 de lei. Chisăliță vrea un registru al consumatorilor vulnerabili înainte de a stabili noua sumă

Ajutoarele pentru energie nu au ajuns întotdeauna la persoanele cu adevărat vulnerabile, a declarat sâmbătă ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă (CNE).

De aceea, a explicat el, este „foarte important să ajungem la un registru al consumatorilor vulnerabili, iar acest registru să se bazeze pe o evaluare corectă a acestor consumatori”. Registrul consumatorilor vulnerabili este „preocuparea noastră principală pe această zonă”, a adăugat ministrul.

Ce se întâmplă cu ajutorul de 50 de lei

Întrebat dacă ajutorul de 50 de lei rămâne în forma actuală, premierul Luca Niculescu a spus că ministerele implicate discută cum poate fi țintit mai bine. La discuții participă Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Premierul a amintit măsurile deja luate: cele pentru acciza la motorină, reglementarea tarifelor la gaze, valabilă până la sfârșitul lunii martie, și ajutoarele existente, pe care Guvernul vrea să le facă „încă și mai țintite”.

Chisăliță a precizat că Ministerul Energiei a venit cu mai multe propuneri. Pe masă se află evoluția prețurilor și nivelul veniturilor, pentru a stabili ce grup de consumatori primește ajutor și cât de mare va fi acesta.

Ajutorul de 50 de lei la factură, anunțat de Chisăliță la audierile din Parlament, viza consumatorii cu venituri de sub 3.500 de lei.

Liberalizarea gazelor, fără grabă

În privința gazelor naturale, ministrul spune că trecerea la piața liberă nu se poate face în câteva luni. „Nu suntem la ideea de a ne întoarce într-o piață reglementată”, a precizat el. Guvernul vrea însă o tranziție pragmatică, cu timp de pregătire, mecanisme intermediare și programe care să evite schimbările bruște.

„Foarte important nu este liberalizarea, ci cum faci liberalizarea”, a spus Chisăliță. El a amintit că, în anii trecuți, anunțurile despre trecerea la piața liberă nu au mers mai departe de declarații, pentru că lucrurile nu se întâmplă de la sine.