Case mai ieftine. Prețurile locuințelor dintr-o țară cu peste un milion de români scad a patra lună la rând

O locuință obișnuită costa în octombrie, în medie, 296.285 de lire sterline în Regatul Unit, a patra lună consecutivă de scădere a prețurilor locuințelor din Marea Britanie, potrivit băncii Lloyds, citată de The Guardian.

Scăderea de 0,6% față de septembrie este cea mai mare din august 2023.

Analiștii se așteptau la o creștere ușoară, de 0,1%. Față de octombrie 2025, prețurile au scăzut cu 1,2%, cea mai mare scădere anuală din octombrie 2023.

Creditele, tot mai scumpe

„Cererea de locuințe este pusă la încercare de un context economic dificil”, a spus Andrew Asaam, director pentru credite ipotecare la Lloyds. Potrivit acestuia, noile presiuni inflaționiste, provocate în parte de conflictul din Orientul Mijlociu, mențin dobânzile sus și strâng bugetele familiilor.

Dobânda medie la un credit ipotecar cu dobândă fixă pe doi ani a ajuns la 5,97%, iar pe cinci ani la 5,99%. Cu o zi înainte de datele Lloyds, Banca Angliei a majorat dobânda de referință cu un sfert de punct, la 4%, prima creștere din ultimii trei ani. Războiul din Iran a dus prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril, iar inflația a urcat la 3,5% în septembrie.

„Adevărata pagubă este psihologică”, spune Amy Reynolds, de la o agenție imobiliară londoneză.

„O nouă creștere le spune oamenilor că împrumuturile devin mai scumpe, nu mai ieftine, iar asta îi face să ezite.” Cei mai afectați sunt cei care își refinanțează creditul și familiile care vor să treacă la o locuință mai mare.

Londra scade cel mai mult

Prețurile cresc încă în Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor, dar scad în sudul Angliei. Londra a înregistrat cea mai mare scădere anuală, de 3,1%, la o medie de 524.892 de lire. Urmează sud-estul și sud-vestul Angliei, cu scăderi de 2,4% fiecare.

Comunitatea românească din Marea Britanie este cea mai numeroasă dintre comunitățile de cetățeni europeni din țară. Peste un milion de români au rezidență legală în Regatul Unit, potrivit documentelor Ministerului Muncii.

Revenirea, abia în 2028

Compania de servicii imobiliare Savills nu se așteaptă ca piața să-și revină înainte de 2028. Portalul Rightmove raportează o scădere cu 10% a cererii și cu 9% a vânzărilor convenite. Numărul de credite ipotecare aprobate a coborât în septembrie la 53.443, cel mai mic nivel din decembrie 2023.

În schimb, chiriile au crescut cu 2,9% într-un an, potrivit Rightmove, iar numărul locuințelor noi scoase la vânzare a scăzut cu 6% față de finalul anului trecut.