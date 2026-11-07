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Băncile din România, vizate de o nouă anchetă de amploare. Românii care compară ofertele de credit ar fi penalizați de sistemul bancar

Consiliul Concurenței investighează modul în care băncile din România folosesc scorul FICO pentru evaluarea clienților care solicită împrumuturi. Autoritatea suspectează că sistemul ar putea penaliza persoanele care cer oferte de la mai multe bănci, descurajându-le astfel să caute credite mai avantajoase. Ancheta, care vizează mai multe instituții financiare decât dosarul ROBOR, ar putea fi finalizată la începutul anului 2027 și s-ar putea încheia cu noi amenzi.
Băncile din România, vizate de o nouă anchetă de amploare. Românii care compară ofertele de credit ar fi penalizați de sistemul bancar
Gabriel Negreanu
07 nov. 2026, 10:54, Economic
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Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat la Antena 3 CNN că autoritatea verifică dacă mecanismul utilizat de Biroul de Credit pentru calcularea scorului FICO limitează concurența dintre bănci și afectează posibilitatea clienților de a se muta de la o instituție financiară la alta.

Investigația este distinctă de dosarul ROBOR, în care Consiliul Concurenței a aplicat deja sancțiuni de miliarde de lei instituțiilor bancare.

Cum ar fi penalizați românii care caută un credit mai ieftin

În centrul anchetei se află scorul FICO, un indicator utilizat pentru estimarea riscului ca o persoană să nu își achite obligațiile financiare.

Acesta este calculat pe baza informațiilor disponibile la Biroul de Credit, inclusiv istoricului de plată, nivelului îndatorării, vechimii relațiilor de creditare și interogărilor efectuate de instituțiile financiare.

Problema identificată de Consiliul Concurenței este că persoanele care solicită oferte de creditare de la mai multe bănci pot înregistra o scădere a scorului, chiar dacă intenția lor este doar să compare condițiile și să obțină o dobândă mai bună.

De exemplu, un român care dorește să refinanțeze un credit ipotecar și solicită oferte de la trei sau patru bănci ar putea fi dezavantajat de mecanismul de evaluare, dacă interogările respective îi reduc scorul de bonitate.

O asemenea situație ar putea descuraja clienții să își mute creditele, reducând presiunea concurențială asupra băncilor pentru oferirea unor dobânzi mai mici.

Bogdan Chirițoiu a subliniat că schimbul de informații despre clienții care nu își achită datoriile este justificat. Suspiciunile autorității privesc însă efectele pe care metodologia de calcul le-ar putea avea asupra persoanelor care încearcă să obțină condiții de finanțare mai bune.

Șeful Consiliului Concurenței a precizat că, deocamdată, nu există o concluzie privind încălcarea legislației.

Mai multe bănci decât în dosarul ROBOR ar putea fi sancționate

Ancheta vizează instituțiile membre ale Biroului de Credit, numărul acestora fiind, potrivit lui Chirițoiu, mai mare decât cel al băncilor investigate în cazul ROBOR.

Consiliul Concurenței urmărește să stabilească dacă modul în care sunt prelucrate și utilizate informațiile despre clienți produce efecte anticoncurențiale.

Investigația ar urma să fie încheiată în primele luni ale anului 2027.

Dacă vor fi confirmate încălcări ale legislației concurenței, băncile implicate riscă sancțiuni financiare.

Ce înseamnă scorul FICO și cum influențează obținerea unui împrumut

Scorul FICO este un indicator numeric al riscului de credit, utilizat de instituțiile financiare alături de alte informații atunci când analizează cererile de împrumut.

În România, scorul FICO furnizat prin Biroul de Credit este cuprins, în mod obișnuit, între 300 și 850 de puncte. Un scor mai mare indică, în general, un risc de credit mai redus.

Un scor scăzut poate influența negativ evaluarea unei cereri de împrumut, însă nu determină automat respingerea acesteia. Fiecare bancă aplică propriile criterii, luând în calcul inclusiv veniturile solicitantului, gradul de îndatorare și istoricul financiar.

Interogările efectuate în procesul de solicitare a unui credit pot influența scorul, dar impactul depinde de metodologia de calcul și de circumstanțele concrete.

Băncile au fost amendate cu 3,73 miliarde de lei în dosarul ROBOR

Noua investigație vine după finalizarea unui alt dosar major privind sectorul bancar.

Consiliul Concurenței a sancționat zece bănci pentru încălcarea regulilor de concurență prin schimbul de informații confidențiale și strategice în legătură cu stabilirea indicelui ROBOR.

Valoarea totală a amenzilor aplicate în acest dosar se ridică la aproximativ 3,73 miliarde de lei.

Instituțiile sancționate au contestat deciziile autorității în instanță, inclusiv prin cereri de suspendare a executării sancțiunilor.

Bogdan Chirițoiu a declarat că instituția a obținut deja două hotărâri favorabile în litigiile privind suspendarea și că aproximativ 700 de milioane de lei ar putea ajunge la bugetul de stat până la sfârșitul anului.

Oficialul a precizat că băncile care pierd procesele privind suspendarea executării deciziilor trebuie să respecte hotărârile executorii, chiar dacă formulează recurs.

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