Un val de frig arctic ar putea lovi Europa în decembrie. Rezervele de gaze sunt la cel mai scăzut nivel din 2022

Europa ar putea fi afectată de un episod important de frig arctic la începutul lunii decembrie, ceea ce ar pune o presiune suplimentară asupra rezervelor de gaze naturale, deja scăzute.

Modelele meteorologice indică primele semne ale unei perturbări neobișnuit de timpurii a vortexului polar, existând riscul ca aerul arctic să ajungă în anumite zone din nord-vestul Europei în următoarele săptămâni.

Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) a semnalat o posibilă perturbare a vortexului polar, o circulație amplă de aer rece aflată la mare altitudine deasupra Arcticii.

Astfel de schimbări pot influența tiparele meteorologice din regiunile sudice și pot permite aerului rece să se deplaseze spre America de Nord și anumite părți ale Europei.

Potrivit OilPrice, citat de Daily News Hungary, această evoluție ar putea aduce condiții meteorologice arctice în nord-vestul Europei în următoarele săptămâni.

Impactul potențial asupra aprovizionării cu gaze este deosebit de îngrijorător, deoarece Europa intră în sezonul rece cu depozite relativ puțin umplute.

O săptămână de frig extrem ar putea consuma rezerva de gaze a Europei

O analiză realizată de BloombergNEF arată că inclusiv o singură săptămână cu temperaturi neobișnuit de scăzute ar putea crește semnificativ cererea de gaze naturale pentru încălzire.

Cercetătorii au analizat un scenariu în care temperaturile medii din perioada 2-8 decembrie ar fi cu 5 grade Celsius sub media înregistrată în aceeași perioadă în ultimii zece ani.

În aceste condiții, cererea de gaze naturale pentru încălzire în nord-vestul Europei, Italia, Spania și Austria ar crește cu aproximativ 1,1 miliarde de metri cubi.

Dacă întreaga cerere suplimentară ar trebui acoperită din depozitele subterane, rezervele europene de gaze ar putea scădea la aproximativ 15,5% din capacitate până la sfârșitul lunii martie, față de circa 17% în condiții meteorologice medii.

Astfel, stocurile ar rămâne cu doar aproximativ jumătate de punct procentual peste nivelul minim estimat de BloombergNEF, dincolo de care Europa ar trebui să înceapă să utilizeze gazele păstrate ca rezerve strategice, în locul stocurilor comerciale obișnuite.

Europa intră în iarnă cu cele mai mici rezerve din 2022

Situația este complicată și de faptul că depozitele europene de gaze sunt în prezent umplute în proporție de aproximativ 74%, cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului de la criza energetică din 2022.

Vremea relativ blândă din octombrie a oferit totuși un oarecare răgaz. Cererea mai redusă pentru încălzire le-a permis statelor să continue umplerea depozitelor mai târziu decât de obicei, iar stocurile au ajuns cu aproximativ un miliard de metri cubi peste media lunii octombrie din perioada 2021-2025.

Cu toate acestea, un episod sever de frig ar putea elimina rapid această rezervă suplimentară.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a avertizat, de asemenea, în această săptămână că nivelul gazelor din depozitele europene ar putea coborî sub 10% până la sfârșitul lunii martie.

Instituția a atras atenția că piața ar deveni deosebit de vulnerabilă la noi episoade de frig, defecțiuni tehnice sau alte întreruperi ale aprovizionării.

Un factor important este că ritmul de extragere a gazelor tinde să scadă atunci când depozitele ajung sub 30% din capacitatea lor de lucru. Prin urmare, extragerea gazelor ar putea deveni mai dificilă tocmai în momentul în care cererea este ridicată, iar rezervele sunt reduse.

Prețurile gazelor din Europa sunt mult peste cele din SUA

Europa se confruntă și cu un dezavantaj semnificativ în ceea ce privește prețurile, în comparație cu Statele Unite. Contractele futures pentru gazele naturale din Europa se tranzacționează în prezent la un nivel de aproximativ 11 ori mai mare decât prețul din SUA, potrivit datelor citate de OilPrice.

Un nou episod de frig puternic ar putea pune și mai multă presiune asupra prețurilor angro ale gazelor naturale din Europa, menținând costurile energiei la un nivel ridicat până în primăvară.

Pentru gospodării și companii, impactul final va depinde de intensitatea și durata vremii de iarnă, precum și de disponibilitatea unor surse alternative de aprovizionare.

Deși un episod de frig arctic la începutul lunii decembrie nu este încă cert, rezervele limitate de gaze lasă Europa mai expusă oricărei creșteri neașteptate a cererii sau întreruperi a aprovizionării.