Kremlinul acuză Europa că nu știe cine ar trebui să o reprezinte la viitoarele negocieri privind securitatea Ucrainei

Kremlinul a acuzat vineri Europa că nu reușește să stabilească cine o va reprezenta în eventualele discuții viitoare despre securitatea continentului, în cadrul unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit Reuters.

Statele Unite, Ucraina, NATO și partenerii europeni au avut recent o reuniune la Bruxelles, unde au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și despre securitate.

În același timp, președintele american Donald Trump a vorbit joi despre „un acord major” care „ar putea implica întreaga Europă”.

Întrebat vineri ce rol ar putea avea Europa în eventualele negocieri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că participarea europenilor va fi necesară. Potrivit acestuia, până acum, statele europene nu au reușit să ajungă la o poziție comună.

„În ceea ce privește eventualele propuneri din partea europenilor, nu am primit niciuna. Nu avem cunoștință de existența vreuneia”, a declarat Peskov jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe telefonice.

Reprezentantul Kremlinului a spus și că viitoarele discuții vor viza sistemul de securitate al Europei, mai ales în cazul unor negocieri între Rusia și Ucraina privind garanțiile reciproce de securitate.

„Într-un fel sau altul, discuția va viza viitorul sistem de securitate din Europa atunci când vor avea loc negocieri privind garanțiile reciproce de securitate între Rusia și Ucraina; desigur, va fi imposibil ca acest lucru să se realizeze fără participarea europenilor, într-o etapă sau alta”, a adăugat el.

Dmitri Peskov a mai declarat că Europa va trebui să participe la discuții, dar a criticat, totodată, lipsa unei decizii privind reprezentarea sa.

„Prin urmare, va fi necesară o discuție cu europenii. Însă, după cum se poate observa, aceștia nu au reușit nici măcar să decidă cine poate vorbi în numele lor. Așadar, din partea lor, asistăm la o indecizie prelungită și la o lipsă de voință.”, a completat el.