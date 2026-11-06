Putin preia controlul asupra unui imperiu al țigărilor. Rusia confiscă afacerile gigantului japonez care produce Winston și Camel

Vladimir Putin a semnat un decret prin care participațiile Japan Tobacco International în patru companii rusești sunt transferate în administrarea temporară a societății locale Promyshlennye Aktivy (Industrial Assets).

Măsura afectează operațiunile unuia dintre cei mai importanți producători de tutun din Rusia, care deține aproximativ 37% din piața locală a țigărilor.

Printre mărcile comercializate de companie se numără Winston, Camel, Sobranie, LD și Glamour, alături de mai multe branduri rusești.

Decretul vizează societățile JTI Donskoy Tabak, Petro, JTI Yelets și Kres Neva, care operează fabrici și unități de procesare în Sankt Petersburg, Rostov-pe-Don și regiunile Lipetsk și Leningrad.

Deși Japan Tobacco își păstrează formal dreptul de proprietate, compania pierde controlul efectiv asupra operațiunilor sale din Rusia. Decretul nu precizează durata măsurii și nici motivele concrete pentru care aceasta a fost adoptată.

Rusia aduce un sfert din profitul gigantului japonez

Lovitura economică ar putea fi semnificativă pentru Japan Tobacco, unul dintre cei mai mari producători mondiali de țigări.

Potrivit Financial Times, piața rusă a generat anul trecut aproximativ 25% din profitul operațional ajustat al grupului, deși a reprezentat numai circa 10% din veniturile totale.

Japan Tobacco operează în Rusia din 1999 și a devenit liderul pieței locale în 2007. Compania și-a consolidat poziția în 2018, când a achiziționat producătorul rus Donskoy Tabak.

În peste două decenii, investițiile grupului în Rusia au ajuns la aproximativ 4,6 miliarde de dolari.

Spre deosebire de numeroase companii occidentale, Japan Tobacco a decis să își continue activitatea în Rusia după invazia Ucrainei din februarie 2022, deși a suspendat investițiile noi în producție și marketing.

Decizia a atras critici din partea Kievului, care a inclus compania pe lista sponsorilor internaționali ai războiului, invocând taxele plătite bugetului rus.

Acțiunile Japan Tobacco au scăzut cu aproximativ 19% la Bursa din Tokyo, după anunțarea măsurii.

Grupul a transmis că analizează situația și opțiunile disponibile, acordând prioritate angajaților și celorlalte părți afectate.

Japonia cere Rusiei să renunțe la confiscarea activelor

Guvernul japonez a reacționat vineri, 6 noiembrie, solicitând Moscovei să revoce decretul.

Ministrul japonez al Economiei, Comerțului și Industriei, Ryosei Akazawa, a declarat că Tokyo a cerut în repetate rânduri autorităților ruse să protejeze interesele legitime ale companiilor și cetățenilor japonezi.

Statul japonez este, de altfel, cel mai mare acționar al Japan Tobacco, prin Ministerul Finanțelor, care deține aproximativ 37,55% din capitalul companiei.

Decizia Kremlinului vine într-un moment de deteriorare accelerată a relațiilor dintre Rusia și Japonia.

Tokyo s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei după invadarea Ucrainei, iar cele două țări continuă să dispute suveranitatea asupra unor insule din arhipelagul Kurile.

Tensiunile au crescut și după vizita efectuată de Putin în august pe insula Etorofu, revendicată de Japonia, precum și după reținerea, în octombrie, a unui jurnalist japonez acuzat de spionaj de autoritățile ruse.

Kremlinul continuă preluarea activelor companiilor străine

Japan Tobacco este cea mai recentă companie internațională care pierde controlul asupra operațiunilor sale rusești în urma unor decizii ale Kremlinului.

În ultimele luni, autoritățile de la Moscova au plasat sub administrare temporară active aparținând unor grupuri internaționale precum Nestlé, Auchan și Metro.

Mecanismul utilizat de Rusia a fost introdus în aprilie 2023 și permite transferarea administrării unor active străine către entități rusești, fără acordul proprietarilor.

Kremlinul justifică aceste măsuri drept reacții la sancțiunile occidentale și la înghețarea activelor rusești în străinătate.