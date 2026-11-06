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Bărbat filmat în timp ce își trădează conaționalii. Pentru a scăpa cu viața, el îi arată unei drone unde sunt militarii ruși

Un bărbat a fost filmat de o dronă în timp ce își trădează conaționalii. Incidentul s-a produs într-un sat din Rusia. Pentru a scăpa cu viața, el îi arată unei drone unde sunt militarii ruși.
Bărbat filmat în timp ce își trădează conaționalii. Pentru a scăpa cu viața, el îi arată unei drone unde sunt militarii ruși
sursa foto: captură video/Telegram
Petru Mazilu
06 nov. 2026, 13:16, Social
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Imaginile au fost filmate de drona de atac și apoi au fost publicate de armata ucraineană. Potrivit Nexta, incidentul s-a produs într-un sat din Rusia, în apropiere de frontiera cu Ucraina. Imaginile arată un bărbat pe motocicletă care circulă pe o șosea din sat. El observă drona și oprește motocicleta lângă gardul unei case.

Rusul realizează că drona este manevrată de la distanță de un operator uman și imploră milă, punându-și mâinile la piept. Apoi, el arată cu mâna direcția în care a plecat o mașină cu militarii ruși. Drona pleacă în direcția indicată și câteva minute mai târziu descoperă și distruge mașina cu militari.

Bărbatul iertat de dronă ar putea fi pedepsit de autorități

Bărbatul de pe motocicletă a supraviețuit, dar ar putea fi acuzat de trădare dacă filmarea ajunge la autoritățile ruse. Rusia a înăsprit foarte mult legile privind trădarea după ce a început atacul asupra Ucrainei. În aprilie 2023, președintele rus Vladimir Putin a promulgat legea care modifică pedeapsa maximă pentru înaltă trădare de la 20 de ani de închisoare la închisoare pe viață.

În cazul persoanelor condamnate la închisoare pe viață în baza noilor modificări, posibilitatea eliberării condiționate a fost eliminată sau sever restricționată. De asemenea, instanța poate dicta confiscarea averii.

Descrierea infracțiunii de trădare a fost extinsă atât de mult încât acoperă aproape orice interacțiune neaprobată cu o persoană sau entitate străină. Pedepse pot fi stabilite pentru asistența financiară și logistică sau chiar pentru simple contacte cu străini chiar dacă persoana condamnată nu a apucat să transmită efectiv secrete de stat.

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