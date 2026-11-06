Românii care și-au închis balconul nu vor plăti impozit dublu | Ce prevede ordinul semnat de ministrul Dezvoltării

Prevederile sunt cuprinse în Ordinul nr. 1389 din 5 noiembrie 2026, semnat de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marcel-Alexandru Stoica, prin care sunt aprobate instrucțiunile de aplicare a articolului 301 din Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Documentul clarifică regimul juridic al balcoanelor închise fără autorizație, posibilitatea intrării ulterioare în legalitate, termenele de prescripție pentru sancțiuni și obligațiile fiscale ale proprietarilor.

Închiderea balconului nu transformă apartamentul într-o construcție ilegală

Una dintre principalele clarificări din ordin privește impozitul pe clădiri.

Instrucțiunile fac distincție între imobilele construite integral fără autorizație și clădirile edificate legal asupra cărora au fost realizate ulterior intervenții punctuale, precum închiderea balcoanelor.

Potrivit documentului, aceste lucrări nu schimbă situația juridică a clădirii în ceea ce privește legalitatea edificării inițiale și nu justifică încadrarea întregului imobil în categoria construcțiilor realizate fără autorizație.

Direcțiile de taxe și impozite nu au temei legal

„În consecință, majorarea impozitului stabilită prin alin. (11) nu este aplicabilă, pentru închiderea balcoanelor în clădirile construite în mod legal”, se arată în instrucțiunile aprobate prin ordin.

Documentul oferă și un exemplu pentru a explica disproporția unei asemenea măsuri: dublarea impozitului pentru un apartament legal de 70 – 80 de metri pătrați, ca urmare a unei modificări neautorizate de numai 3 – 4 metri pătrați, cât poate avea un balcon, este considerată o măsură care nu poate fi aplicată.

Instrucțiunile precizează explicit că direcțiile de taxe și impozite locale nu au temei legal să aplice majorarea cu 100% a impozitului pe apartament pentru simpla existență a unui balcon închis.

Amenzile nu mai pot fi aplicate pentru lucrările realizate în urmă cu mai mult de trei ani

O altă prevedere importantă se referă la prescripția răspunderii contravenționale.

Potrivit ordinului, executarea lucrărilor fără autorizație de construire este supusă termenului general de prescripție de trei ani, calculat de la finalizarea faptei.

Astfel, în cazul balcoanelor închise în urmă cu mai mult de trei ani, dreptul statului de a aplica amenzi sau alte măsuri punitive este prescris.

Instrucțiunile subliniază că Legea nr. 169/2026 nu se aplică retroactiv și nu poate transforma o faptă pentru care a intervenit prescripția într-un motiv de penalizare fiscală a unei clădiri construite legal.

Proprietarii pot solicita oricând intrarea în legalitate

Ordinul clarifică și procedura prin care proprietarii pot obține autorizația de regularizare pentru balcoanele închise fără autorizație.

Conform articolului 301, alineatul (2), din Legea nr. 169/2026, închiderea balcoanelor sau a logiilor la clădirile de locuit multietajate este considerată o lucrare de importanță redusă.

Excepție fac lucrările de extindere pe domeniul public a balcoanelor sau logiilor de la parter.

În cazul lucrărilor încadrate în această categorie, proprietarii pot solicita autorizația de regularizare oricând, fără o limită de timp.

Procedura nu este condiționată de termenul tranzitoriu de un an prevăzut pentru alte categorii de construcții.

Regularizarea urmărește, potrivit instrucțiunilor, verificarea siguranței clădirii și a condițiilor în care a fost realizată lucrarea.

Taxele nu vor fi de zece ori mai mari

O altă nelămurire clarificată prin ordin privește taxele necesare pentru intrarea în legalitate.

Alineatele (7) și (8) ale articolului 301 instituie un regim tranzitoriu de un an, până la 25 august 2027, pentru anumite categorii de construcții realizate cu încălcarea regimului de autorizare. Pentru aceste situații, legea prevede taxe suplimentare majorate de zece ori.

Instrucțiunile ministrului precizează însă că acest regim nu se aplică lucrărilor de închidere a balcoanelor încadrate la alineatul (2).

Prin urmare, proprietarii care solicită regularizarea unor asemenea lucrări vor achita taxele standard de autorizare, nu taxele majorate de zece ori.

Totodată, intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 nu instituie obligația autorităților locale de a realiza o inventariere generală a balcoanelor închise fără autorizație.