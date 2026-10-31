Ministrul Dezvoltării, precizări despre taxele pentru balcoanele închise: „Românii nu vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul”

„Vreau să fie foarte clar: românii nu vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise! Nimeni nu va fi hărțuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credință. În acest caz, scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi”, a transmis Alexandru Stoica, într-o postare pe Facebook.

„Scopul nu este să sancționăm”

Ministrul a explicat că prevederile Codului Urbanismului oferă „un răgaz” până în august 2027 pentru identificarea unei soluții, astfel încât proprietarii să aibă documentele în ordine.

„Codul Urbanismului ne oferă un răgaz până în august 2027 pentru a găsi o soluție, astfel încât oamenii să aibă actele în ordine. Scopul nu este să sancționăm, ci să le dăm siguranța că locuința lor are o situație complet legală, care să-i ajute inclusiv la vânzare, la moștenire sau în cazul unui credit. Nu vreau să punem degeaba oamenii pe drumuri după acte de acum 15 ani și nici să-i obligăm la cheltuieli costisitoare. Vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise”, a precizat acesta.

Alexandru Stoica a atras atenția că există și situații în care balcoanele au fost închise în timpul lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor, iar responsabilitatea pentru documentele necesare revenea primăriilor.

„Sunt o sumedenie de situații în care locatarii s-au trezit cu balcoanele închise în urma unor lucrări de anvelopare a blocurilor, de exemplu. În asemenea cazuri, este absurd să se transfere asupra cetățenilor problemele privind legalitatea procedurii, fiindcă tot ce ține de autorizații și de înscriere în cadastru era obligația primăriei”, a explicat ministrul.

Codul Urbanismului ar putea fi modificat

Ministrul Dezvoltării a criticat și modul în care a fost elaborat Codul Urbanismului și a anunțat că ministerul va transmite Parlamentului o analiză a problemelor identificate, pentru modificarea legii.

„Înțeleg că la acest Cod al Urbanismului s-a lucrat pe repede înainte, fiind jalon PNRR, dar asta nu înseamnă că vom evita să corectăm situațiile aberante. Vom inventaria acum toate problemele care trebuie corectate și vom trimite analiza Parlamentului, ca să existe o bază tehnică pentru modificarea legii. Cât timp sunt ministru, mă voi asigura că legea va fi un sprijin pentru oameni, nu o obligație lipsită de logică și total decuplată de realitate, care oricum generează măsuri imposibil de aplicat”, a mai scris Stoica.