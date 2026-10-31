SONDAJ: Jumătate dintre români consideră că Bolojan a greșit votând Guvernul PSD–Luca Niculescu. Liberalii pierd teren electoral

Potrivit sondajului realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde în perioada 21–26 octombrie, 50% dintre respondenți consideră că decizia PNL de a vota în Parlament învestirea Guvernului Niculescu a fost „mai degrabă greșită”.

În schimb, 29% dintre persoanele chestionate apreciază că votul liberalilor a reprezentat o decizie „mai degrabă bună”, iar 21% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Rezultatele apar la mai puțin de două săptămâni de la învestirea Cabinetului Luca Niculescu, care a primit votul Parlamentului pe 20 octombrie, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

PNL, condus de Ilie Bolojan, a decis să susțină instalarea noului Executiv pentru depășirea crizei politice, dar fără să participe la guvernare.

Cabinetul Niculescu este dominat de PSD, care deține 11 dintre cele 17 portofolii ministeriale, în timp ce liberalii și-au păstrat statutul de partid de opoziție..

O decizie luată pentru depășirea crizei politice

Votul PNL pentru Guvernul Niculescu a venit după mai multe luni de instabilitate politică și încercări nereușite de formare a unui Executiv cu puteri depline.

Liberalii au susținut învestirea noului Cabinet ca pe o soluție necesară pentru asigurarea finalului de an, fiind necesară o rectificare bugetară ce să permită continuarea funționării mai multor instituții, dar și a spitalelor.

Poziția a permis instalarea unui Guvern fără participarea directă a PNL la împărțirea portofoliilor ministeriale.

Noul sondaj arată că decizia nu beneficiază de susținerea majorității respondenților, opiniile negative depășindu-le cu 21 de puncte procentuale pe cele pozitive.

Nemulțumire ridicată față de direcția României

Sondajul Avangarde arată că 78% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 16% apreciază că direcția țării este bună.

În ceea ce privește prioritățile Guvernului Niculescu, 30% dintre respondenți indică majorarea salariilor și pensiilor, 21% combaterea corupției, iar 19% reducerea deficitului și a datoriei publice.

Totodată, 59% dintre persoanele chestionate consideră că reducerea deficitului bugetar ar trebui realizată prin diminuarea cheltuielilor statului, în timp ce doar 2% susțin creșterea generală a taxelor și impozitelor.

PNL scade în sondaje, PSD câștigă trei puncte procentuale

Cercetarea Avangarde indică și modificări ale intențiilor de vot după instalarea noului Guvern.

PNL este creditat cu 15% din opțiunile electorale, în scădere cu un punct procentual față de sondajul din septembrie.

În același interval, PSD a crescut de la 23% la 26%, consolidându-și poziția de al doilea partid în preferințele alegătorilor.

AUR rămâne pe primul loc, cu 35%, în scădere de la 36%, în timp ce USR crește de la 8% la 10%

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 21–26 octombrie 2026, prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Marja maximă de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.