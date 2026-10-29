Primul sondaj după instalarea guvernului Niculescu. AUR domină clasamentul politic, dar PSD recuperează teren. 77% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită

AUR, pe primul loc. PSD are 26%, iar PNL ajunge la 16%

Potrivit sondajului CURS, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi.

PSD se situează pe poziția a doua, cu 26%, în timp ce PNL ocupă locul al treilea, cu 16%.

USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%, exact la nivelul pragului electoral aplicabil partidelor care candidează individual.

Clasamentul complet al intențiilor de vot:

AUR – 34%

PSD – 26%

PNL – 16%

USR – 8%

UDMR – 5%

Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) – 3%

SENS – 3%

SOS România – 2%

Acțiunea Conservatoare (ACT) – 2%

Alte partide – 1%

Sursă foto: Sondaj Curs

77% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită

La întrebarea privind direcția în care se îndreaptă țara, 77% dintre respondenți au răspuns că România merge într-o direcție greșită. Doar 18% consideră că direcția este bună, iar 5% nu au exprimat o opinie.

Diferența dintre evaluările negative și cele pozitive este de 59 de puncte procentuale.

Majoritatea românilor privesc critic intrarea PSD la guvernare

Sondajul CURS a măsurat și percepția populației asupra deciziei PSD de a participa la guvernarea condusă de Luca Niculescu.

Potrivit rezultatelor, 25% dintre respondenți consideră că această decizie este corectă în foarte mare măsură, iar 13% în mare măsură.

În schimb, 34% cred că participarea PSD la guvernare este corectă doar în mică măsură, iar 23% în foarte mică măsură. Alți 5% nu au răspuns.

PSD controlează 11 dintre cele 17 ministere ale noului Cabinet, inclusiv Internele, Transporturile, Sănătatea, Munca și Justiția.

Guvernul Luca Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament pe 20 octombrie, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

Cercetarea CURS a fost realizată în perioada 22–27 octombrie, așadar în primele zile de activitate ale noului Executiv.

Românii vor prețuri mai mici și venituri mai mari. Reforma statului, mai jos pe lista priorităților

Întrebați care ar trebui să fie principalele priorități ale Guvernului Luca Niculescu, respondenții au indicat în primul rând măsurile cu impact direct asupra nivelului de trai.

Reducerea prețurilor și a costului vieții ocupă primul loc, fiind menționată de 41% dintre participanții la sondaj.

Pe poziția a doua se situează creșterea salariilor și a pensiilor, cu 39%, urmată de reducerea taxelor și impozitelor, cu 27%.

Prioritățile indicate:

Reducerea prețurilor și a costului vieții – 41%

Creșterea salariilor și a pensiilor – 39%

Reducerea taxelor și impozitelor – 27%

Reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului – 23%

Reforma administrației publice – 22%

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație – 21%

Creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei – 13%

Cum a fost realizat sondajul CURS

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 22–27 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.068 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România.

Cercetarea a utilizat un eșantion probabilist, multistadial și stratificat, iar datele au fost colectate prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI).

Marja maximă de eroare este de ±3 puncte procentuale la nivelul întregului eșantion, pentru un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost validate pe baza informațiilor Institutului Național de Statistică și ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.