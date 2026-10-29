Prima pagină » Politic » Primul sondaj după instalarea guvernului Niculescu. AUR domină clasamentul politic, dar PSD recuperează teren. 77% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită

Primul sondaj după instalarea guvernului Niculescu. AUR domină clasamentul politic, dar PSD recuperează teren. 77% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită

AUR se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 34%, urmat de PSD, cu 26%, și PNL, cu 16%, potrivit unui sondaj CURS publicat joi, 29 octombrie. Cercetarea, realizată la câteva zile după instalarea Guvernului Luca Niculescu, arată că 77% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar majoritatea respondenților privesc critic decizia PSD de a intra la guvernare.
Primul sondaj după instalarea guvernului Niculescu. AUR domină clasamentul politic, dar PSD recuperează teren. 77% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită
Sursa foto: Mihai Pop/ MEDIAFAX FOTO
Marius Vale
29 oct. 2026, 17:34, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

AUR, pe primul loc. PSD are 26%, iar PNL ajunge la 16%

Potrivit sondajului CURS, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi.

PSD se situează pe poziția a doua, cu 26%, în timp ce PNL ocupă locul al treilea, cu 16%.

USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%, exact la nivelul pragului electoral aplicabil partidelor care candidează individual.

Clasamentul complet al intențiilor de vot:

  • AUR – 34%
  • PSD – 26%
  • PNL – 16%
  • USR – 8%
  • UDMR – 5%
  • Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) – 3%
  • SENS – 3%
  • SOS România – 2%
  • Acțiunea Conservatoare (ACT) – 2%
  • Alte partide – 1%

Sursă foto: Sondaj Curs

77% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită

La întrebarea privind direcția în care se îndreaptă țara, 77% dintre respondenți au răspuns că România merge într-o direcție greșită. Doar 18% consideră că direcția este bună, iar 5% nu au exprimat o opinie.

Diferența dintre evaluările negative și cele pozitive este de 59 de puncte procentuale.

Majoritatea românilor privesc critic intrarea PSD la guvernare

Sondajul CURS a măsurat și percepția populației asupra deciziei PSD de a participa la guvernarea condusă de Luca Niculescu.

Potrivit rezultatelor, 25% dintre respondenți consideră că această decizie este corectă în foarte mare măsură, iar 13% în mare măsură.

În schimb, 34% cred că participarea PSD la guvernare este corectă doar în mică măsură, iar 23% în foarte mică măsură. Alți 5% nu au răspuns.

PSD controlează 11 dintre cele 17 ministere ale noului Cabinet, inclusiv Internele, Transporturile, Sănătatea, Munca și Justiția.

Guvernul Luca Niculescu a primit votul de învestitură în Parlament pe 20 octombrie, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

Cercetarea CURS a fost realizată în perioada 22–27 octombrie, așadar în primele zile de activitate ale noului Executiv.

Românii vor prețuri mai mici și venituri mai mari. Reforma statului, mai jos pe lista priorităților

Întrebați care ar trebui să fie principalele priorități ale Guvernului Luca Niculescu, respondenții au indicat în primul rând măsurile cu impact direct asupra nivelului de trai.

Reducerea prețurilor și a costului vieții ocupă primul loc, fiind menționată de 41% dintre participanții la sondaj.

Pe poziția a doua se situează creșterea salariilor și a pensiilor, cu 39%, urmată de reducerea taxelor și impozitelor, cu 27%.

Prioritățile indicate:

  • Reducerea prețurilor și a costului vieții – 41%
  • Creșterea salariilor și a pensiilor – 39%
  • Reducerea taxelor și impozitelor – 27%
  • Reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului – 23%
  • Reforma administrației publice – 22%
  • Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație – 21%
  • Creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei – 13%

Cum a fost realizat sondajul CURS

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 22–27 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.068 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România.

Cercetarea a utilizat un eșantion probabilist, multistadial și stratificat, iar datele au fost colectate prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI).

Marja maximă de eroare este de ±3 puncte procentuale la nivelul întregului eșantion, pentru un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost validate pe baza informațiilor Institutului Național de Statistică și ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Americanii pleacă de tot din Marea Neagră! După Exxon, gigantul Carlyle vinde și ultimul perimetru de gaze din România. Cine sunt olandezii care îl preiau
Gandul
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
România, condamnată pentru a 28-a oară la CEDO din cauza anchetei eșuate în Dosarul Revoluției. 20 de români primesc acum daune totale de 530.000 de euro
Libertatea
Ce efect poate avea cofeina din Cola asupra creierului copiilor? Ce au descoperit cercetătorii despre sucurile consumate de copii
CSID
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor