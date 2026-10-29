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De ce are România nevoie de rectificarea bugetară. Motivul pentru care PNL a votat Guvernul Niculescu. Fostul premier: Din prostie sau premeditat

Ilie Bolojan, fostul premier al României, a explicat, într-un interviu la Recorder, motivele pentru care s-a ajuns în situația ca România să aibă nevoie de o rectificare bugetară. Fostul șef al Guvernului a dat vina pe responsabilii din administrația centrală și locală.
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Coralia Frigea
29 oct. 2026, 18:12, Politic
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Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu la Recorder, motivele pentru care instituțiile statului au nevoie de noi alocări bugetare, în apropiere de finalul anului. „Din prostie sau premeditat”, a declarat fostul prim-ministru.

Alocările propuse prin buget nu au acoperit toate lunile pentru anumite servicii de bază.Bugetul se face pe 12 luni. Eu, ca premier, m-am asigurat că sumele globale sunt de natură a acoperi activitățile, dar când ai mii de ordonator de credit, ceea ce face fiecare ordonator este responsabilitatea lui”, a mai explicat Bolojan.

„Ai un motiv pertinent să ceri bani suplimentari”

Ilie Bolojan a acuzat miniștrii PSD care au făcut parte din Guvernul pe care l-a condus că ar fi plănuit să ceară mai puțin bani în legea bugetului din februarie, pentru ca aceștia să se epuizeze până în toamnă.

Poate să fie o tehnică pe care o folosesc și primarii, care își lasă pe ultimele luni ceva descoperit ca guvernul, după ce ei plâng și se arată că nu pot funcționa, n-avem bani, n-avem cu direcțiile pentru protecția copilului, vin cu alocări. E o tehnică de a lua bani suplimentari. Ori aici eram într-o situație foarte gravă în care am mai explicat”, a mai declarat fostul premier.

Instituțiile statului au ajuns în luna septembrie în situația de a nu mai avea bani pentru a funcționa. Inclusiv mai multe spitale importante din Capitală au cerut bani pentru Unitățile de Primiri Urgențe. Guvernul Bolojan, fiind în interimat, era în incapacitatea de a face o rectificare bugetară.

Cum „supraviețuiesc” spitalele până la finalul anului

Cu toate acestea, fostul premier spune că a luat din banii pentru programele HIV și SIDA și i-a transferat către spitalele care aveau nevoie. Chiar și acest demers, mai explică Bolojan, nu a fost suficient.

Aceeași situație este și la Ministerul Sănătății condus de domnul Rogobete. Nu pot să spun că el direct, dar e clar că zona de economie a Guvernului de Ministrul răspunde de treaba asta. Știți, totul e bine până serviciile de bază nu mai pot funcționa.

Și am făcut o reașezare a fondurilor. Am luat sumele de la HIFSIDA de pe ultimele luni. Le-am mutat în zonade UPU ca să putem funcționa, dar deja și asta avea o limită, mai precizează Ilie Bolojan.

Guvernul Niculescu și-a asumat că va face rectificarea bugetară în primele 10 zile de mandat. Într-o declarație publică susținută joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a spus că încă se lucrează la aceasta, în paralel cu un raport privind deficitul lăsat de Guvernul Bolojan.

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