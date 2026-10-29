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Condițiile în care PNL ar depune o moțiune de cenzură în guvernul Niculescu. Ce spune Bolojan despre AUR?

Într-un podcast realizat de Recorder, fostul premier Ilie Bolojan a vorbit despre condițiile în care ar depune o moțiune de cezură. Acesta vorbește și despre partidul AUR, afirmând că în urma colaborării cu PSD, AUR funcționează ca o „cutie de rezonanță” a social-democraților.
Condițiile în care PNL ar depune o moțiune de cenzură în guvernul Niculescu. Ce spune Bolojan despre AUR?
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Nechez
Daiana Rob
29 oct. 2026, 18:15, Politic
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În cadrul emisiunii, fostul premier a fost întrebat dacă PNL va depune o moțiune de cenzură în cazul în care taxele vor fi majorate de guvernul Niculescu.

Descriind situația, liderul PNL Ilie Bolojan a declarat că „guvernul Niculescu s-a angajat să vină un buget care păstrează ținta de deficit de maxim 5,3% care este angajată de România prin PNRR în 2027”. De asemenea, în acest an, sunt luate măsuri pentru a fi respectată ținta de 6,2 % asumată fost guvern Bolojan.

În aceste condiții, noi nu intenționăm să depunem moțiunile de cenzură. Dacă aceste lucruri nu se respectă, sau se sare peste cal într-o formulă sau alta, sau se vede că nu e o formulă de bună guvernare, ne-am rezervat dreptul să depunem moțiunile de cenzură”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a fost întrebat dacă ia în calcul să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR, în contextul în care Bolojan a partidul drept unul „extremist”.

„Luăm în calcul să nu pregătim împreună, să nu semnăm împreună cu AUR o moțiune de cenzură, dar sunt situații în care, în Parlament, un proiect care care este inițiat de PNL; sau o moțiune de cenzură inițiată de PNL poate fi votată de alte partide, inclusiv de AUR”, a declarat Ilie Bolojan.

„Și sunt situații în care un proiect inițiat de AUR, dacă este un proiect bun, la un moment dat poate fi votat inclusiv de celelalte partide”, a continuat Bolojan.

PSD a beneficiat de sprijinul AUR

Acesta a mai adăugat că PSD, tot ce a trecut prin Parlament în ultime perioadă și care nu a beneficiat de sprijinul coaliției din care social-democrații făceau parte, a fost trecut cu sprijinul AUR.

PSD în toată această perioadă, tot ce și-a trecut prin Parlament – altceva decât, fără coaliția din care a fost partea, a trecut cu sprijinul AUR”, a spus Bolojan.

Acesta a precizat că, deși AUR se declară a fi un „partid antisistem”, a funcționat împreună cu PSD, partidul de sistem, „ca două fețe ale aceleași monede”.

„(…) dacă ne uităm ce s-a întâmplat în această perioadă, am văzut că, deși AUR se declară un partid antisistem, practic împreună cu PSD, cu partidul de sistem, au funcționat ca două fețe ale aceiași monede și, de multe ori, AUR a acționat în Parlament ca un fel de cutie de rezonanță a PSD”, a declarat Bolojan.

În luna mai, în urma moțiunii de cenzură inițiată de AUR și PSD, guvernului Bolojan i-a fost retras votul de încredere, demers care a dus la declanșarea unei crize politice care a durat aproape șase luni, până la instaurarea guvernului Niculescu.

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