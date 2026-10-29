Petrișor Peiu, mesaj categoric despre o eventuală alianță AUR – PSD: „Sub nicio formă”

Întrebat dacă demersurile parlamentare susținute de AUR și PSD ar putea reprezenta începutul unei colaborări politice între cele două formațiuni, Petrișor Peiu a respins această interpretare.

„Nu cu PSD împreună. Noi nu avem nicio colaborare cu PSD. Iar eu personal nu am nici o așteptare de la miniștrii PSD să schimbe ceva în modalitatea de lucru a guvernului care a fost”, a declarat senatorul AUR.

El a adăugat că nu se așteaptă la o schimbare a politicilor promovate de reprezentanții social-democrați în Executiv.

„Cred că vor menține fix la aceleași tipuri de politici”, a afirmat Peiu.

Îmntrebat dacă urmează o colaborare parlamentară cu PSD, senatorul a exclus o înțelegere politică de tipul unei alianțe sau coaliții.

„Sub nicio formă. Colaborare punctuale vor fi cu toate partidele. Dar sub nicio formă nu vom avea o colaborare de tip alianță, coaliție, cu PSD”, a spus Petrișor Peiu.

AUR neagă existența unor negocieri cu social-democrații

Declarațiile au venit în contextul discuțiilor privind susținerea de către PSD a unui demers parlamentar inițiat de AUR pentru chemarea premierului în Parlament, în vederea unor clarificări referitoare la situația finanțelor publice.

Întrebat cum au fost convinși parlamentarii PSD să susțină inițiativa, Peiu a negat existența unor negocieri directe.

„Discuțiile au fost publice. Deci nu am vorbit cu nimeni. Discuțiile au fost publice”, a afirmat senatorul.

Acesta a invocat datele publicate de Eurostat, care, în interpretarea sa, au alimentat întrebările privind obligațiile de plată ale statului.

„În momentul în care au apărut acele date de la Eurostat care confirmau ceea ce multă lume bănuia, că sunt multe plăți intârziate în sistem. Și atunci au apărut discuțiile care au fost publice. Nu au fost discuții în spatele ușilor închise”, a declarat Peiu.

AUR pregătește noi demersuri parlamentare

Senatorul a susținut că inițiativa privind chemarea premierului în Parlament nu va fi singura acțiune a formațiunii pe tema finanțelor publice.

„Eu cred că dacă aveți puțină răbdare, veți vedea că mai sunt și alte demersuri”, a afirmat acesta.

Peiu a indicat că AUR intenționează să continue demersurile pentru clarificarea situației obligațiilor bugetare, inclusiv prin acțiuni la nivelul Senatului.

În pofida voturilor comune cu PSD asupra unor inițiative parlamentare, reprezentantul AUR a insistat că acestea nu trebuie interpretate drept un acord politic între cele două partide.