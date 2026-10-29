Analiza Momentului: Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută LIVE de la ora 12.00 despre relația PSD-Luca Niculescu

Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută de la ora 12.00 la „Analiza Momentului” LIVE pe G4Media și rețelele sociale despre relația dintre PSD și premierul Luca Niculescu și despre reforma teritorială cerută de Sorin Grindeanu.

Situația economică e un alt subiect de discuție, după ce liderii PSD au cerut insistent ca Luca Niculescu și ministrul de finanțe Alex Nazare să prezinte public presupusa grea moștenire lăsată de guvernul Bolojan, o cerere lăsată deocamdată fără răspuns de cei doi.