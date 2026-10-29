Mihai Fifor, despre necesitatea reformei administrativ-teritoriale: Continuăm să funcționăm pe o organizare concepută în 1968

Potrivit social-democratului, la aproape 37 de ani de la Revoluție, „populația s-a redistribuit, orașele s-au extins, numeroase comunități rurale s-au depopulat, iar societatea s-a transformat profund”.

„Avem localități care abia își pot susține aparatul administrativ și altele care s-au dezvoltat mult dincolo de limitele lor teritoriale. Reforma este mai mult decât necesară și, din păcate, de prea multă vreme amânată. Niciodată nu a fost momentul potrivit, niciodată nu am avut curajul politic de a rezolva această problemă structurală a statului român post-’89”, a scris Mihai Fifor joi, pe contul său de Facebook.

Conform acestuia, „curajul politic nu înseamnă să iei decizii în grabă, ci să construiești schimbări durabile, bine fundamentate și înțelese de cei cărora li se adresează”.

Fifor precizează, totodată, că această reformă nu trebuie confundată cu simpla reducere a numărului de primării.

„Putem comasa zece comune și să păstrăm aceleași probleme, doar la o scară mai mare. Reorganizarea poate aduce administrații mai puternice, personal specializat și resurse consolidate pentru investiții. Dar drumurile rămân de întreținut, școlile și dispensarele trebuie să funcționeze, iar oamenii au în continuare nevoie de servicii publice accesibile”, explică social-democratul.

„Povara administrativă a reformei trebuie suportată de stat”

În ceea ce privește cetățenii, „reforma ridică întrebări foarte concrete: ce se întâmplă cu actele, cu documentele de proprietate, cu evidențele fiscale? Unde își va rezolva problemele și cât va avea de mers până la noua primărie? Sunt lucruri pe care statul trebuie să le anticipeze și să le rezolve. Povara administrativă a reformei trebuie suportată de stat, nu transferată oamenilor”, continuă acesta.

Mihai Fifor afirmă că o comună poate dispărea din evidențele administrative printr-o decizie politică, însă problemele celor care trăiesc acolo nu dispar odată cu ea.

De asemenea, precizează că „există însă o dimensiune mai profundă, care nu încape în calculele bugetare și în organigramele instituțiilor: sentimentul de apartenență”.

Când îi spui unui cetățean „că primăria dispare și că deciziile se vor lua în altă parte, îi poți transmite, chiar fără să vrei, că locul căruia îi aparține contează mai puțin. Că își pierde vocea, reprezentarea, poate chiar o parte din identitate. Iar de aici până la sentimentul de marginalizare și la adâncirea și mai mult a neîncrederii în stat nu mai este decât un pas”, susține deputatul.

Criteriile menționate de Mihai Fifor pentru reforma amdinistrativ-teritorială

Astfel, Fifor precizează că o astfel de reformă trebuie construită pe mai multe criterii obiective: „viabilitate financiară, evoluție demografică, acces la servicii, potențial economic, particularități geografice și coeziune comunitară”.

„Nu putem decide viitorul unei localități exclusiv în funcție de un prag de populație. Avem nevoie de consultarea reală a comunităților, de garanții privind reprezentarea lor și, mai ales, de descentralizare reală”, adaugă el.

De asemenea, „nu putem pretinde că modernizăm statul dacă redesenăm limitele administrative, dar păstrăm decizia și resursele financiare concentrate la București. Altfel, riscăm să înlocuim administrații mici și vulnerabile cu administrații mai mari, dar la fel de dependente de centru”, continuă Fifor.

„Modernizarea statului trebuie să însemne servicii mai bune, comunități mai puternice și perspective reale de dezvoltare. Dar și capacitatea de a reconstrui încrederea oamenilor că statul acționează în interesul lor, nu împotriva lor. Pentru că adevărata măsură a unei reforme nu este doar cât de eficient devine statul, ci câtă încredere reușește să redea oamenilor în propriul lor viitor”, a conchis Mihai Fifor.