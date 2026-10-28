George Simion anunță proteste după prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu: „Vom fi în stradă”

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris George Simion pe Facebook.
Decizia de prelungire a arestului preventiv a fost luată miercuri seară, după o ședință de judecată care a durat aproape două ore.
Curtea s-a pronunțat asupra contestației procurorilor DIICOT privind decizia Tribunalului București de a respinge prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și de a dispune plasarea fostului candidat la Președinție sub control judiciar. Decizia a fost luată în dosarul de fraudă ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, bani pe care grupul infracțional în care Călin Georgescu „ar fi avut un rol activ”, i-ar fi primit de la afaceristul din Buzău, Răzvan Leu.
Mai mulți susținători ai fostului candidat la președinție au scandat mesaje de susținere în fața Curții de Apel.