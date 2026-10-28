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George Simion anunță proteste după prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu: „Vom fi în stradă”

George Simion a anunțat că susținătorii săi vor ieși în stradă în următoarele zile, după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii arestului preventiv pentru Călin Georgescu. „Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine!”, a transmis liderul AUR.
George Simion anunță proteste după prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu: „Vom fi în stradă”
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
28 oct. 2026, 20:47, Politic
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„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, a scris George Simion pe Facebook.

Decizia de prelungire a arestului preventiv a fost luată miercuri seară, după o ședință de judecată care a durat aproape două ore.

Curtea s-a pronunțat asupra contestației procurorilor DIICOT privind decizia Tribunalului București de a respinge prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și de a dispune plasarea fostului candidat la Președinție sub control judiciar. Decizia a fost luată în dosarul de fraudă ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, bani pe care grupul infracțional în care Călin Georgescu „ar fi avut un rol activ”, i-ar fi primit de la afaceristul din Buzău, Răzvan Leu.

Mai mulți susținători ai fostului candidat la președinție au scandat mesaje de susținere în fața Curții de Apel.

Nu este prima dată când George Simion își arată susținerea față de Georgescu. În 9 octombrie, acesta a transmis o listă cu proteste ce vor avea loc în diaspora față de arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

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