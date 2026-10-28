PSD acuză USR că și-a numit oamenii în conducerea companiilor de stat: „Dublul standard al USR nu se oprește niciodată”

„Dublul standard al USR nu se oprește niciodată! «Faraonii» integrității au uitat rapid de propriile declarații și de principiile pe care le clamau când erau în opoziție. Le-au fost de ajuns câteva luni la putere pentru a-și pune oamenii în funcții bine remunerate”, transmite PSD într-o postare pe Facebook.

Potrivit PSD, USR a numit 32 de persoane în 38 de funcții din consiliile de administrație ale companiilor aflate în subordinea Ministerului Economiei. Acestea ar încasa venituri cumulate de aproximativ 276.000 de lei pe lună.

PSD prezintă exemple de persoane numite în conducerea companiilor de stat

Social-democrații menționează mai multe persoane despre care susțin că au fost numite în funcții bine remunerate.

„Nicu Fălcoi, fost parlamentar USR, are un venit lunar total de 24.000 de lei doar din consiliile de administrație. Adriana Miron, condamnată penal pentru abuz în serviciu, câștigă lunar aproape 20.000 de lei din cele două funcții de administrator special la Pirochim Victoria și IOR S.A. La aceste sume s-a adăugat și salariul de secretar general al Ministerului Economiei, funcție pe care a ocupat-o până la învestirea noului Guvern. Ion Daniel Popescu încasează și el 22.000 de lei lunar din cele două consilii de administrație în care a fost numit la propunerea ministrului USR: Uzina Mecanică București și Sanevit. Aurora-Speranța Munteanu, deși este pensionară, a fost numită administrator special la Romarm, cu un venit lunar de 17.000 de lei. Aceasta a fost și consilier onorific al fostei viceprim-ministre Oana Gheorghiu”, susține PSD.

Social-democrații acuză USR că a numit majoritatea membrilor consiliilor de administrație în anumite companii de stat.

„Când vine vorba despre companii, există unele în care USR a numit oameni în aproape tot consiliul de administrație. De exemplu, la Societatea Națională de Radiocomunicații, 6 dintre cei 7 membri ai CA au fost numiți de USR, cu o indemnizație lunară de 14.000 de lei. La Societatea Națională a Apelor Minerale, toți membrii CA sunt USR. Printre aceștia se află și fostul senator USR Cristian Bordei”, scrie PSD.

„USR face ce știe cel mai bine: cere standarde doar când este vorba despre PSD, dar uită rapid de ele când ajunge la putere!”, se arată la finalul postării.