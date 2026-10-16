PSD respinge vânzarea companiilor de stat profitabile și din domeniile strategice : „Nu vindem active strategice”

Partidul Social Democrat (PSD) a transmis vineri că își menține poziția potrivit căreia companiile de stat profitabile și cele din domenii strategice, precum energia, apărarea și sectorul bancar, nu trebuie vândute.

Formațiunea susține că această poziție va fi păstrată și în cadrul Guvernului Niculescu, afirmând că nu se opune atragerii de investitori în companiile de stat care se confruntă cu dificultăți.

Într-o precizare de presă, PSD a scris că poziția sa în privința companiilor de stat a rămas neschimbată și că aceasta se regăsește și în programul de guvernare depus la Parlament de premierul desemnat.

„PSD s-a opus și se va opune vânzării acestor companii profitabile sau din domenii strategice pentru economia națională, precum energia, apărarea sau sectorul bancar. Totodată, PSD nu s-a opus niciodată și nu se va opune atragerii de investitori la companiile de stat aflate în dificultate”, a transmis partidul.

„Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă”, se arată în programul de guvernare, potrivit PSD.

PSD face trimitere la disputa din aprilie cu Guvernul Bolojan

Partidul afirmă că „este exact ceea ce PSD i-a reproșat în aprilie 2026 Guvernului Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu”.

La acel moment, PSD amintește că „a cerut retragerea planurilor de vânzare a unor pachete de acțiuni ale unor companii profitabile, precum Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank, evaluate cu mult sub potențialul lor real”.

Formațiunea susține că nu există o contradicție între poziția exprimată în aprilie și prevederile actuale ale programului de guvernare.

Ce prevede proiectul de lege inițiat de PSD

PSD invocă și proiectul de lege inițiat de partid, înregistrat la Parlament cu numărul PL-x nr. 376/2026, care prevede interzicerea înstrăinării acțiunilor statului până la 31 decembrie 2027.

Potrivit formațiunii, proiectul prevede și excepții pentru anumite companii. Interdicția nu se aplică societăților care au înregistrat pierderi timp de cinci ani consecutivi sau celor aflate în insolvență, dacă aceasta a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

„Companiile pentru care programul de guvernare menționează atragerea de investitori se încadrează în această logică, pe care PSD a susținut-o tot timpul”, a transmis partidul.