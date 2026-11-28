Ilie Bolojan a oferit ca exemplu, într-o intervenție la Tele 1 Bacău, situația financiară din 2024, când statul ar fi încasat aproximativ 570 de miliarde de lei, dar ar fi cheltuit 720 de miliarde de lei. Diferența de 150 de miliarde de lei reprezintă aproximativ 30 de miliarde de euro.

„Am trăit, din păcate, ani de zile pe împrumut”, a declarat fostul premier.

Acesta a explicat că măsurile de reducere a cheltuielilor publice au întâmpinat rezistență, în special în ceea ce privește diminuarea numărului de angajați din administrație.

Bolojan susține reducerea personalului din administrație

Fostul premier consideră că aparatul administrativ trebuie adaptat la realitățile actuale, în condițiile în care România a investit în digitalizare, iar populația țării s-a redus cu cel puțin 800.000 de persoane.

În opinia sa, nu este justificată menținerea unui număr de angajați în administrație mai mare decât în urmă cu cinci sau zece ani, în condițiile schimbărilor demografice și tehnologice.

Bolojan a atras atenția că fiecare cheltuială nejustificată cu personalul înseamnă bani care nu mai pot fi direcționați către sănătate, educație sau investiții.

Companiile de stat și subvențiile, în centrul reformelor

Un alt subiect abordat de fostul premier a fost administrarea companiilor de stat. Acesta a dat ca exemple Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Complexul Energetic Oltenia, companii importante pentru producția de energie a României.

Bolojan susține că o administrare eficientă, reguli transparente pentru accesul producătorilor la rețea și o reglementare adecvată a pieței ar putea contribui la obținerea unor prețuri mai bune la energie.

De asemenea, acesta a vorbit despre necesitatea analizării subvențiilor acordate unor companii și sectoare precum Metrorex, CFR și industria cărbunelui. În opinia sa, sprijinul financiar acordat de stat trebuie însoțit de măsuri concrete de eficientizare.

„Miliarde pur și simplu în fiecare an se duc acolo într-o groapă fără fund”, a afirmat Bolojan, referindu-se la cheltuielile pe care le consideră insuficient justificate.