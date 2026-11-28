Incidentul s-a produs sâmbătă dimineață, iar avaria a impus întreruperea alimentării cu energie electrică pe mai multe linii.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A., incidentul a avut loc la ora 09:58. În timpul traversării stației CF Pasărea, trenul de marfă a lovit catargul semnalului de ieșire Y2, care s-a deformat și a rămas sprijinit de linia de contact.

Inițial, începând cu ora 10:10, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pe firul I, între stațiile CF Brănești și Pantelimon, precum și pe liniile 1 și 2 din stația Pasărea.

Ulterior, la ora 16:25, pentru remedierea avariei și asigurarea gabaritului de liberă trecere, măsura a fost extinsă la ambele fire de circulație, pe sectorul Pantelimon – Lehliu. Sunt afectate inclusiv stațiile Pasărea, Brănești, Fundulea și Sărulești.

Mai multe trenuri de călători, afectate

Restricțiile au repercusiuni asupra circulației tuturor trenurilor care tranzitează sectorul respectiv. Printre garniturile afectate se numără trenurile IR 16089, IR 1586, IC 581 și IR 16084, operate de CFR Călători.

CFR S.A. anunță că echipele de specialitate intervin pentru remedierea avariei și verificarea instalațiilor afectate, astfel încât circulația feroviară să poată fi reluată în condiții de siguranță.