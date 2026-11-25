Potrivit companiei, noul plan de circulație a fost stabilit în funcție de cererea de transport, condițiile de exploatare a infrastructurii și materialul rulant disponibil.

Trenuri Intercity mai rapide între București și Craiova, Brașov și Cluj-Napoca

Una dintre modificările anunțate de CFR Călători vizează reducerea timpilor de călătorie pentru trenurile Intercity.

Astfel, va fi introdusă o pereche de trenuri Intercity fără opriri intermediare pe ruta București Nord – Craiova și retur, cu un timp de parcurs mai mic de trei ore.

De asemenea, călătoria cu trenurile Intercity între București Nord și Brașov va dura aproximativ două ore și 10 minute, în timp ce timpul de parcurs pe ruta București Nord – Cluj-Napoca va fi redus la mai puțin de opt ore.

CFR Călători va asigura și o legătură directă cu trenuri InterRegio între București Nord și Drobeta-Turnu Severin, în ambele sensuri.

Totodată, trenurile IR 1645 și IR 1646 vor circula între București Nord și Cluj-Napoca, via Deda, unde vor fi asigurate legături către și dinspre Târgu Mureș.

Trenurile IR 1633 și IR 1638, care circulă între București Nord și Brașov, vor fi încadrate în categoria Regio Expres. Acestea vor avea mai multe opriri în stații de interes, iar tariful va fi mai mic.

Pe ce rute vor circula trenurile Alstom și PESA

Noul Mers al Trenurilor prevede extinderea utilizării ramelor electrice Alstom Coradia Stream și PESA, pe măsură ce acestea vor fi preluate de CFR Călători.

În prezent, compania operează 12 rame Alstom Coradia Stream, șapte rame PESA și 16 locomotive TRAXX Alstom.

Până la finalul anului 2027, numărul ramelor Alstom Coradia Stream operate de CFR Călători ar urma să ajungă la 24. Flota va include și 22 de rame PESA InterRegio și 37 de rame PESA Regio.

Potrivit planului anunțat, trenuri InterRegio formate din rame Alstom Coradia Stream sunt prevăzute pe rutele București Nord – Suceava, București Nord – Iași, București Nord – Galați și Iași – Cluj-Napoca.

Ramele PESA vor fi utilizate pentru trenuri InterRegio pe relațiile București Nord – Călărași, Suceava – Constanța, Brașov – Cluj-Napoca, Reșița Nord – Timișoara Nord – Arad și Cluj-Napoca – Craiova – București Nord.

În cazul trenurilor Regio, sunt prevăzute rame PESA pe rutele București Nord – Adjud, Bacău – Pașcani, Fetești – Constanța, Brașov – Sfântu Gheorghe și Brașov – Gheorgheni.

Compania precizează că, până la preluarea ramelor PESA, o mare parte dintre trenurile Regio planificate vor circula în compunere clasică, cu locomotive și vagoane.

Modificări pentru trenurile internaționale

În traficul internațional, CFR Călători anunță că va introduce vagoane modernizate în compunerea mai multor trenuri, pentru îmbunătățirea condițiilor de călătorie.

Vor exista și modificări de traseu și de legături. Pentru călătoriile între Târgu Mureș și Budapesta, cu trenurile 366 și 367, pasagerii vor beneficia de legături în stația Deda.

Începând din februarie 2027, trenurile internaționale 72, 73, 78 și 79, care circulă între București Nord și Budapesta, vor avea traseul deviat prin Filiași și Târgu Jiu. Modificarea este determinată de închiderea liniei Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș pentru lucrări la infrastructura feroviară.

De asemenea, trenurile 460 și 461, care asigură legătura între București Nord și Sofia, Varna sau Istanbul, nu vor circula, din cauza lucrărilor care afectează traficul la frontiera Giurgiu Nord – Ruse.

Trenurile 1094 și 1095, pe ruta București Nord – Ruse și retur, vor circula numai până în aprilie 2027.

Bilete pentru biciclete și notificări privind întârzierile

O altă noutate este posibilitatea achiziționării de bilete pentru biciclete la trenurile Regio operate cu rame electrice PESA.

În plus, aplicația de cumpărare online a biletelor va include notificări de tip pop-up prin care călătorii vor putea primi informații despre durata întârzierilor trenurilor.

CFR Călători amintește că pasagerii pot beneficia de mai multe oferte comerciale, printre care abonamente, cardul TrenPlus, care oferă o reducere de 25% la un număr nelimitat de bilete timp de un an, reducerea de 10% pentru călătoriile dus-întors și reduceri de până la 10% pentru biletele cumpărate în avans.

Când pot fi cumpărate biletele pentru noul Mers al Trenurilor

Biletele pentru trenurile cu plecare în zilele de 11 și 12 decembrie 2026, precum și pentru cele care vor circula conform noului Mers al Trenurilor începând cu 13 decembrie, vor putea fi cumpărate din 2 decembrie 2026.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe site-ul CFR Călători, prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, de la automatele din gări, de la casele de bilete și din agențiile de voiaj ale companiei.

Pentru rutele internaționale operate în colaborare cu administrațiile feroviare din Republica Moldova și Ucraina, emiterea biletelor nu este încă disponibilă, deoarece CFR Călători nu a primit programele de circulație aferente.