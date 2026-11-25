Andrei Lăcanu este un tânăr de 26 de ani care vrea să devină primarul orașului Abbiategrasso.

Conform CV-ului publicat pe site-ul organizației Partidului Democrat din Milano, Andrei Daniel Lăcanu este născut la Galați, pe 6 iunie 2000.

El a ajuns în Italia la vârsta de doi ani și a crescut în Abbiategrasso, orașul în care candidează acum la funcția de primar.

Gălățeanul este susținut de o coaliție politică.

În discursul prin care și-a anunțat candidatura, Andrei Lăcanu a vorbit despre legătura sa cu orașul și despre sacrificiile făcute de părinții săi pentru a le oferi copiilor un viitor mai bun. Continuarea pe Mediafax Italia.