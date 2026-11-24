Crima s-a produs pe 5 septembrie 1995, într-un local din orașul italian Genova. Suspectul principal a fost un tinichigiu auto care a fost acuzat de procurori că și-a atacat victima cu pumnii, un scaun și o bormașină electrică.

Bărbatul și-a susținut nevinovăția, iar anchetatorii nu au găsit destule probe ca să-l condamne. 31 de ani mai târziu, anchetatorii au redeschis ancheta și au descoperit ADN pe trei mucuri de țigară aflate printre probele inițiale. De asemenea, o urmă de sânge masculin găsită în subsolul localului a oferit o nouă pistă anchetatorilor.

Italianul a fost judecat în procedură de urgență și a fost condamnat la 30 de ani de închisoare.

Victima este o femeie care în momentul decesului avea 42 de ani. În timpul anchetei s-a aflat că ducea o viață dublă fiind asistentă medicală și prostituată. Continuarea pe Mediafax Italia.