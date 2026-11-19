Christian Emmanuel Sanon, în vârstă de 68 de ani, a fost condamnat miercuri de un juriu federal din Miami, după un proces care a durat aproape opt săptămâni.

Bărbatul a fost găsit vinovat pentru toate cele opt capete de acuzare, inclusiv conspirație în vederea uciderii liderului haitian, împușcat mortal în propria locuință la 7 iulie 2021.

Potrivit procurorilor americani, complotul a implicat finanțarea a aproximativ 24 de mercenari străini cu bani obținuți prin programe guvernamentale americane destinate sprijinirii companiilor în timpul pandemiei de COVID-19, relatează Al Jazeera.

Anchetatorii au susținut că sudul Floridei a reprezentat centrul operațiunilor de planificare și finanțare a acțiunii prin care conspiratorii urmăreau înlăturarea lui Moïse și instalarea unui președinte ales de ei.

Pastorul și-a susținut nevinovăția

În timpul procesului, Christian Emmanuel Sanon a recunoscut că a comunicat la un moment dat cu persoane care încercau să găsească un înlocuitor pentru președintele haitian. El a susținut însă că grupul renunțase la candidatura sa cu mult înainte de asasinat și a negat că ar fi cunoscut planurile de ucidere a lui Moïse.

Sanon a fost arestat în Port-au-Prince, la câteva zile după asasinat. Potrivit unui raport al poliției locale consultat de agenția Reuters, în urma percheziției efectuate la domiciliul său au fost găsite opt plăcuțe de înmatriculare, 19 pașapoarte, 12 telefoane mobile, 30 de cutii cu muniție și 12 suporturi pentru pistoale.

Bărbatul se află în continuare în custodia autorităților federale americane și riscă închisoarea pe viață. Pronunțarea sentinței este programată pentru 10 februarie.

Avocata sa, Zeljka Bozanic, a declarat că echipa de apărare este dezamăgită de verdict și intenționează să depună apel.

Văduva președintelui asasinat candidează la alegerile din 2027

Un martor important în proces a fost Martine Moïse, soția fostului președinte, care a supraviețuit atacului, deși a fost rănită prin împușcare. Aceasta a fost transportată în Florida pentru a primi îngrijiri medicale.

Martine Moïse și-a înregistrat între timp candidatura la alegerile prezidențiale din Haiti, programate pentru 2027. Acestea ar urma să fie primele alegeri generale organizate în țară după mai bine de un deceniu.

Peste 40 de persoane, acuzate în dosarul asasinatului

Procurorii americani au formulat acuzații împotriva a peste 40 de persoane în legătură cu asasinarea lui Jovenel Moïse. Până în prezent, 12 persoane au fost condamnate, dintre care cinci execută pedepse cu închisoarea pe viață.

În septembrie, autoritățile americane au publicat o nouă listă de inculpări, care includea patru persoane ale căror identități au fost păstrate confidențiale.

Alte șapte persoane au fost acuzate că au contribuit la finanțarea complotului sau că i-au ajutat pe cei implicați să evite justiția după asasinat. Printre acestea se numără Vitel’homme Innocent, un lider de bandă suspectat de implicare în răpirea a 17 misionari americani și canadieni, în cursul aceluiași an. Acesta nu a fost încă arestat.

Printre persoanele care urmează să fie judecate se află Joseph Felix Badio, fost oficial guvernamental responsabil de combaterea corupției, pe care avocații altor suspecți l-au acuzat că ar fi coordonat operațiunea, precum și 17 foști militari columbieni.

Asasinarea președintelui a aruncat Haiti într-o criză profundă

Jovenel Moïse a fost ucis în noaptea de 7 iulie 2021, în urma unui atac asupra locuinței sale de lângă Port-au-Prince. Potrivit autorităților, atacatorii erau în principal foști militari columbieni retrași din activitate, care s-ar fi dat drept agenți ai Administrației americane pentru Combaterea Drogurilor (DEA).

De la moartea președintelui, Haiti nu a mai avut un șef de stat ales, iar țara a fost condusă de mai multe guverne de tranziție. În acest timp, grupările armate au preluat controlul asupra unor mari părți din capitală și din regiunile învecinate, pe fondul acuzațiilor privind sprijinul primit din partea unor politicieni corupți.

Potrivit datelor Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, 4.595 de persoane au fost ucise în urma violențelor armate în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie a acestui an.

Criza de securitate a provocat consecințe economice și umanitare grave. Conform Organizației Națiunilor Unite, aproape 1,5 milioane de persoane au fost forțate să își părăsească locuințele din cauza violențelor.

Asasinarea lui Jovenel Moïse continuă să aibă consecințe majore asupra situației politice și de securitate din Haiti, în timp ce anchetele și procesele împotriva celor suspectați de implicare în complot sunt în desfășurare.