Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Potrivit publicației germane Bild președintele american a făcut o remarcă amuzantă chiar înainte de începerea discuțiilor oficiale.

În momentul în care a intrat în încăperea unde îl aștepta Vladimir Putin, Trump a arătat spre liderul rus și a întrebat, în glumă: „Cine este acesta?”.

Președintele american a izbucnit apoi în râs și a completat: „Este prietenul meu”.

Imaginile difuzate de televiziuni i-au surprins pe cei doi lideri strângându-și mâinile, în timp ce Putin zâmbea.

🚨 JUST IN: President Trump and Vladimir Putin have a PULL-ASIDE meeting in China 47: „Who is HE? Heh! He’s my FRIEND!” 🤣 „He’s my friend. We’ve had a great relationship for many years. We’ve known each other for a long time. And I think a lot of WONDERFUL things can come out of this.” 🇺🇸 — Nick Sortor (@nicksortor) November 19, 2026

Trump s-a declarat optimist în privința rezultatului întrevederii, afirmând că discuțiile ar putea conduce la câteva „lucruri minunate”.

Discuțiile dintre Trump și Putin s-au încheiat după aproximativ 40 de minute

Întrevederea dintre cei doi președinți a durat aproximativ 40 de minute.

Casa Albă a descris discuțiile drept o întâlnire informală, folosind termenul englezesc „pull-aside”, conform CNN. Această formulare indică un schimb de opinii mai puțin protocolar decât o reuniune bilaterală oficială.

Înaintea întâlnirii, Kremlinul anunțase că principalul subiect al discuțiilor urma să fie războiul din Ucraina.

Donald Trump încearcă să obțină încheierea conflictului, însă, deocamdată, nu au fost comunicate eventuale înțelegeri rezultate în urma conversației cu Putin.

Evoluția negocierilor este importantă inclusiv pentru România, în condițiile în care războiul se desfășoară la granițele țării, iar orice posibil acord de pace ar putea influența securitatea întregii regiuni a Mării Negre.

Urmează un summit fără precedent între Trump, Putin și Xi Jinping

Agenda diplomatică a președintelui american în China include și o întrevedere bilaterală cu liderul chinez Xi Jinping.

Ulterior, Trump, Putin și Xi urmează să participe la prima reuniune în format trilateral a celor trei lideri, un eveniment cu implicații importante pentru relațiile dintre Washington, Moscova și Beijing.

Întâlnirile au loc în contextul summitului APEC, organizație înființată în 1989, care reunește 21 de economii din regiunea Asia-Pacific, printre care Statele Unite, China, Rusia, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Canada.

Forumul este dedicat în principal comerțului, investițiilor și cooperării economice, însă reuniunea din Shenzhen oferă și cadrul unor discuții diplomatice privind marile probleme internaționale.

Pentru România și ceilalți aliați europeni ai Ucrainei, rezultatele contactelor dintre liderii american, rus și chinez ar putea avea o relevanță deosebită în perspectiva viitoarelor negocieri privind încheierea războiului.