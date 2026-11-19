Cei trei președinți au ajuns la Centrul Internațional de Schimb din Shenzhen, unde se desfășoară summitul APEC, potrivit televiziunii de stat chineze CCTV, citată de BBC.

Întâlnirea trilaterală urmează să abordeze mai multe teme majore, printre care dezarmarea nucleară, războiul din Ucraina și conflictul din Iran.

Înaintea discuțiilor, Donald Trump a anunțat că dorește să abordeze reducerea arsenalelor nucleare.

Washingtonul a indicat că tema va fi inclusă pe agenda reuniunii, însă China a manifestat în trecut rezerve față de participarea la negocieri privind dezarmarea nucleară, argumentând că arsenalele american și rus sunt mult mai mari decât cel chinez.

Xi Jinping anunță o investiție de 20 de milioane de dolari

În discursul susținut în fața liderilor participanți la sesiunea plenară APEC, președintele chinez Xi Jinping a pledat pentru consolidarea cooperării în regiunea Asia-Pacific, susținerea comerțului liber, diversificarea economiilor și îmbunătățirea guvernanței datelor.

Liderul de la Beijing a anunțat că China va aloca 20 de milioane de dolari pentru promovarea cooperării în regiune. Totodată, autoritățile chineze vor înființa un centru de studii dedicate regiunii Asia-Pacific, în orașul Shenzhen.

O problemă delicată: rivalitățile comerciale dintre SUA și China

„China își are rădăcinile în Asia-Pacific și va continua să sprijine cooperarea în regiune”, a declarat Xi Jinping, potrivit relatării BBC.

Anunțul vine într-un context în care Beijingul încearcă să își consolideze rolul economic și diplomatic în regiune, în timp ce relațiile comerciale cu Statele Unite rămân marcate de dispute privind tarifele vamale, exporturile de tehnologii și accesul la resurse strategice.

Trump și Putin ar urma să discute și separat

Pe lângă întâlnirea în trei, Donald Trump și Vladimir Putin sunt așteptați să aibă și o discuție bilaterală, confirmată pentru BBC de un oficial american.

Potrivit Reuters, Kremlinul anunțase că cei doi lideri se vor întâlni în marja summitului, dar precizase că nu sunt planificate negocieri bilaterale extinse.

Ultima întâlnire față în față dintre Trump și Putin a avut loc în Alaska, în august 2025. Discuțiile de atunci s-au concentrat în principal asupra războiului din Ucraina, fără să conducă la un acord concret.

Noua întrevedere este urmărită îndeaproape de Kiev și de capitalele europene. Liderii europeni au avertizat anterior că nu pot exista negocieri privind Ucraina fără participarea Ucrainei și nici discuții despre securitatea Europei fără implicarea statelor europene.

O întâlnire discretă, în afara cadrului oficial APEC

Potrivit BBC, cei trei lideri ar urma să se deplaseze ulterior la Kylin Villa, un complex deținut de statul chinez, deschis în 1997 și folosit de-a lungul timpului pentru găzduirea unor lideri chinezi și străini.

Alegerea unui cadru mai puțin formal sugerează că reuniunea trilaterală este tratată ca o întâlnire desfășurată în marja summitului, nu ca un eveniment diplomatic separat.

Minseon Ku, specialistă în diplomația summit-urilor la Universitatea DePaul, a explicat pentru BBC că Beijingul dorește ca reuniunea APEC să rămână evenimentul central.

La rândul său, profesorul Shaoyu Yuan, de la Universitatea din New York, a apreciat că alegerea unei locații cu un profil ceremonial redus limitează costurile politice în cazul în care discuțiile nu produc rezultate concrete.

Pe agenda întâlnirii se află și competiția tehnologică dintre SUA și China, în special în domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor, dar și războiul din Ucraina și conflictul din Iran.