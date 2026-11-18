Raed Arafat a declarat miercuri că dispeceratul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu a emis o avertizare RO-Alert întrucât o astfel de alertă ar fi generat panică în rândul populației și ar fi avut consecințe nedorite, deoarece populația nu este suficient de pregătită pentru a reacționa corect în cazul unui cutremur.

„Mulți oameni ar fi intrat în panică, ar fi reacționat într-un mod probabil greșit, mulți ar fi ieșit în casa scărilor, ar fi coborât pe scări, când dacă un cutremur puternic lovește, ar fi asta o mișcare foarte greșită. Noi nu vorbim, din păcate, de o populație care are o pregătire și cunoștință de, să zicem, la nivel de 80-90% ca să ne bazăm, că vor rămâne calmi, că nu se vor panica și că nu vor face anumite greșeli dacă intră în panică”, a spus Raed Arafat, miercuri seara, la B1 TV.

„Dacă s-ar fi creat panică”

Acesta a relatat și despre un episod în care o persoană a ajuns la spital după ce s-a lovit la cap în urma unui atac de panică.

„Am avut un singur caz care a fost dus la spital, a unei persoane care a lovit cu capul un obiect de mobilier, încercând să se evacueze din cauza panicii. Gândiți-vă că acest lucru ar putea să fi fost multiplicat dacă noi am fi dat astfel de alertă înainte, cu câteva secunde de cutremur”, a continuat oficialul.

Acesta a făcut și o comparație între sistemele din dotarea autorităților naționale și sistemele Android de alertare privind cutremurele.

„Aparatele pe care noi le avem conectate în dispeceratele noastre la Institutul de Fizica Pământului, totuși când ne avertizează, ne avertizează doar cu câteva secunde înainte sau chiar în timpul în care cutremurul se întâmplă. Android-ul are un sistem cunoscut care este bazat pe detectarea unor unde mai puțin detectabile de către om, înainte să vină undele detectabile de către om”, a conchis Arafat.

Cutremurul din timpul nopții

Explicațiile acestui au venit după ce un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs în noapte de marți spre miercuri, în zona seismică Vrancea, județul Covasna, potrivit celor mai recente date comunicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a avut loc la o adâncime de 107,1 kilometri și a fost resimțit inclusiv în București.