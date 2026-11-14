Italia amendează Meta cu 805 milioane de euro pentru încălcarea legislației privind protecția datelor

Amenda vizează funcția „sugestii din galeria foto la navigarea pe Facebook”, care propune utilizatorilor fotografii și videoclipuri din galeria telefonului pentru a le adăuga la postări, conform Politico.

Funcția încalcă legea italiană de transpunere a Directivei UE privind confidențialitatea în mediul electronic (ePrivacy), a precizat autoritatea. Este, de departe, cea mai mare amendă aplicată vreodată de instituția italiană de reglementare.

Ancheta, începută în 2025, a stabilit că accesul la galeria foto a utilizatorului este solicitat printr-o singură permisiune pentru întreaga aplicație, care acoperă mai multe funcții cu nevoi diferite, potrivit autorității.

Solicitarea permisiunii era precedată de un avertisment generic, care nu le permitea utilizatorilor să înțeleagă că autorizau inclusiv sugestiile de fotografii și videoclipuri, a precizat instituția.

„Dacă este acordată integral, acest tip de permisiune permite aplicației să acceseze întreaga arhivă foto a dispozitivului, de regulă permanent, fără ca utilizatorul sau autoritățile să poată verifica ce informații sunt utilizate efectiv”, se arată în comunicat.

Meta are la dispoziție 60 de zile pentru a obține consimțământul separat și explicit al utilizatorilor pentru această funcție, pentru a explica în mod clar cum funcționează și cum poate fi dezactivată, a transmis Autoritatea italiană pentru protecția datelor.

De asemenea, funcția trebuie să fie dezactivată în mod implicit, inclusiv pentru cei care au autorizat-o deja.