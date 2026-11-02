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Inteligența artificială, disciplină opțională pentru liceeni din 2027. Ce vor învăța elevii la aceste ore

Liceenii vor putea alege, de anul viitor, o nouă disciplină opțională, despre inteligența artificială. La aceste ore, elevii vor învăța cum să își protejeze datele personale atunci când folosesc instrumente de inteligență artificială, să recunoască dezinformarea și imaginile false generate cu ajutorul tehnologiei, dar și să identifice riscurile de discriminare produse de sistemele de IA.
Inteligența artificială, disciplină opțională pentru liceeni din 2027. Ce vor învăța elevii la aceste ore
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
02 nov. 2026, 13:24, Social
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Noua disciplină își propune să îi pregătească pe elevi pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei și pentru înțelegerea riscurilor pe care le presupune inteligența artificială.

„Inteligența articială (IA) și cetățenia digitală” se numește disciplina care va fi inclusă de anul viitor în cadrul curriculumului la decizia elevilor, pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, potrivit unui anunț al Ministerului Educației.

Unul dintre subiectele abordate va fi protecția datelor personale. Elevii vor învăța că informațiile introduse în instrumentele de inteligență artificială pot fi stocate și folosite ulterior. De aceea, vor fi încurajați să citească regulile aplicațiilor și să evite introducerea datelor personale sau confidențiale care nu sunt necesare.

Un alt capitol va viza dezvoltarea gândirii critice în fața dezinformării. Textele, imaginile, înregistrările audio și videoclipurile pot fi create sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale, inclusiv prin intermediul tehnologiei deepfake.

Elevii vor învăța să distingă între conținutul generat de inteligența artificială, materialele înșelătoare și informațiile verificate, apelând la surse de încredere.

Riscul discriminării și drepturile de autor

Programa va aborda și riscul discriminării generate de sistemele de inteligență artificială. Acestea pot produce sau amplifica rezultate părtinitoare, în funcție de datele cu care au fost antrenate și de modul în care au fost construite.

Prin înțelegerea acestor mecanisme, elevii vor putea identifica riscurile de discriminare și vor învăța să evalueze echitatea, transparența și responsabilitatea în utilizarea sistemelor de IA.

De asemenea, disciplina va include teme legate de responsabilitatea civică și proprietatea intelectuală. Conținutul creat cu ajutorul inteligenței artificiale ridică întrebări privind drepturile de autor și originalitatea, inclusiv în cazul eseurilor, proiectelor și lucrărilor de artă digitală.

Elevii vor învăța despre conduita etică în folosirea acestor instrumente și despre importanța integrității academice și profesionale.

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