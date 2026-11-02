Un influencer care se lăuda cu avioane private și mașini de lux, acuzat că a fraudat ajutoare alimentare de 4 milioane de dolari

Mercedes Reshard New, în vârstă de 39 de ani, cunoscut pe internet drept Shawty Dred, este acuzat că a exploatat timp de peste șase ani programul federal american de asistență alimentară SNAP, relatează Dexerto, citând Departamentul Justiției din SUA. Influencerul din Atlanta are peste două milioane de urmăritori pe Instagram, unde obișnuia să își prezinte stilul de viață extravagant.

Peste 350 de conturi create folosind identități furate

Potrivit procurorilor federali, New ar fi creat peste 350 de conturi frauduloase în programul SNAP, între ianuarie 2020 și iulie 2026. Acesta ar fi folosit datele personale ale altor oameni pentru a solicita ajutoare alimentare, apoi ar fi organizat livrarea cardurilor electronice EBT la diferite adrese din Atlanta. Cardurile sunt destinate persoanelor eligibile pentru asistență socială și permit cumpărarea alimentelor din magazine autorizate.

Anchetatorii susțin că influencerul și-a înregistrat propria companie, Shawty Dred LLC, drept comerciant autorizat în programul SNAP. Prin intermediul firmei, ar fi obținut peste 660.000 de dolari din tranzacții realizate cu cardurile frauduloase. Autorizația companiei a fost retrasă în noiembrie 2025, însă presupusa schemă nu s-ar fi oprit aici.

Cumpăra alimente pentru clienții Walmart în schimbul banilor

După pierderea autorizației, influencerul ar fi început să abordeze persoane aflate la cumpărături în magazine Walmart. Le propunea să le achite alimentele folosind cardurile EBT, cu condiția ca acestea să îi ofere bani în numerar. Prin această metodă, ajutoarele acordate de stat pentru cumpărarea alimentelor ar fi fost transformate în bani pe care suspectul îi putea utiliza în alte scopuri.

În paralel, New publica pe rețelele sociale imagini cu avioane private, automobile scumpe, produse de designer și sume mari de bani. Autoritățile nu au stabilit public că toate bunurile prezentate în fotografii ar fi fost cumpărate din fondurile obținute prin presupusa fraudă.

JUST IN: JD Vance announces Mercedes Reshard New aka Shawty Dred has been connected to SNAP FRAUD to the tune of millions of dollars „This is a man that we have connected to $4.4 million in fraud against the SNAP program. A guy who is quite literally taking food from the mouths of children so that he can enrich himself.” „The best part about Shawty Dred is that my amazing staff worried that I would be unable to pronounce Shawty Dred included a handy dandy phonetic spelling of Shawty Dred. But no, guys, I got it.” https://t.co/3Va6wWb1iq @JDVance @SHAWTYREDDBEATS @richlifeshawtydred @DrOz @DrOzCMS @MedicareGov #droz #dhhs #shawtydred #arrest #medicare #medicaid #NYC #flushing #queens #brooklyn #statenisland #waste #abuse — Sergeant News Network 🇺🇲 (@sgtnewsnetwork) October 21, 2026

63 de capete de acuzare. Influencerul a pledat nevinovat

Mercedes Reshard New a fost pus sub acuzare pentru 63 de infracțiuni federale, printre care fraudă prin corespondență, furt de identitate în formă agravată și fraudarea programului SNAP. A fost arestat pe 13 octombrie, iar la înfățișarea din 22 octombrie a pledat nevinovat. Instanța a respins cererea de eliberare pe cauțiune, după ce procurorii au susținut că există riscul ca inculpatul să fugă. New rămâne în detenție până la următoarele proceduri judiciare. Acuzațiile formulate împotriva sa nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției.