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Reacția lui Grindeanu după petrecerea liderilor PSD: „Important e ce faci pentru români”. Ce spune despre ceasul de la mână

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție după scandalul provocat de petrecerea liderilor partidului de la Timișoara. Important este ceea ce faci pentru români, a spus Grindeanu care a recunoscut că regretă percepția creată în rândul oamenilor.
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Petru Mazilu
02 nov. 2026, 12:50, Politic
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Președintele PSD a fost întrebat luni, în cadrul unei conferințe de presă, despre petrecerea care a avut loc la Timișoara.

„Eu cred că e important ceea ce faci pentru români, nu ceea ce spun unii că faci. Pe politicile publice pe care le face Partidul Social-Democrat și le-a făcut în toată istoria sa, au fost unele care au ajutat la creșterea puterii de cumpărare a românilor, la o viață mai bună pentru români și nu la scăderea nivelului de trai, așa cum au făcut alții”, a explicat Sorin Grindeanu.

Ce a spus Grindeanu despre ceasul de la mână

Președintele PSD s-a referit și la ceasul pe care îl poartă la mână și despre care a spus că a fost în mijlocul unor campanii de tipul fake-news.

„Exemplul cel mai bun este acest ceas, de care știe toată România, și de care unii se chinuiau să îmi spună cum îl ascund, fiindcă este zeci de mii de euro și așa mai departe. Nu l-am ascuns niciodată, îl port de cinci ani de zile. Acel eveniment care a fost speculat, a fost din cauza unei, să spunem, s-a stricat brățara, dar n-am niciun motiv să-l ascund. Nu este de zeci de mii de euro, doar că a fost prezentat în acest mod”, a mai spus liderul PSD.

Grindeanu susține că liderii PSD au sărăcit

De asemenea, Sorin Grindeanu a fost întrebat cum definește sărăcia și dacă își menține afirmația potrivit căreia și liderii PSD au sărăcit în timpul guvernării Bolojan.

„Așa cum o definesc toți. Eu vreau să… Cred că am făcut o prezentare cât se poate de corectă și de onestă la început. Românii au sărăcit. Da, toată lumea a sărăcit (inclusiv liderii PSD n.r.). Toată lumea, în această perioadă la toată lumea a scăzut puterea de cumpărare”, a precizat Sorin Grindeanu.

Ce petrecere a fost la Timișoara

Petrecerea care a ajuns în atenția publică a avut loc în weekend, la Timișoara. Acolo a fost botezul fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Naș a fost chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, iar celebrul cântăreț Al Bano le-a cântat participanților.

Printre invitați s-au mai numărat fostul premier Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, și soțul acesteia, Claudiu Manda, secretarul general al partidului, Paul Stănescu, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dar și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Discuțiile au vizat ținutele unor invitați și cheltuielile de organizare.

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