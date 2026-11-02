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Peste 200 de percheziții în București și în mai multe județe din țară

O vastă operațiune a polițiștilor, sub coordonarea Parchetului General a fost declanșată luni dimineață, concomitent, în municipiul București și în țară. În cadrul acțiunii „JUPITER 6” au fost puse în aplicare 202 de mandate de percheziție domiciliară și 23 mandate de aducere în dosare ce vizează mai multe infracțiuni.
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Laurentiu Marinov
02 nov. 2026, 09:09, Social
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Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „JUPITER 6”, în cursul zilei de luni, sunt desfășurate 39 de acțiuni operative, fiind puse în aplicare 202 de mandate de percheziție domiciliară și 23 mandate de aducere, în municipiul București și în mai multe județe din țară, transmite Poliția Română.

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Dosarele instrumentate vizează combaterea mai multor categorii de infracțiuni, printre care evaziune fiscală, spălarea banilor, contrabandă calificată, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni de fals, violență în familie, viol săvârșit asupra unui minor, coruperea sexuală a minorilor, determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale ori de natură sexuală între minori, rele tratamente aplicate minorului, infracțiuni la regimul jocurilor de noroc, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, braconaj, tăierea ilegală și furtul de arbori, abuz în serviciu, punerea în circulație a produselor contrafăcute și infracțiuni la regimul deșeurilor. Prejudiciile cuantificate se ridică la 15.171.256 de lei și 1.520.000 de euro.

Potrivit autorităților care derulează ampla operațiune, perchezițiile vizează identificarea și ridicarea de documente contabile și financiar-fiscale, înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare a datelor, arme și muniții deținute ilegal, materiale explozive, articole pirotehnice, bunuri provenite din activități infracționale, precum și orice alte mijloace materiale de probă utile pentru soluționarea cauzelor instrumentate.

Măsuri asigurătorii necesare pentru recuperarea prejudiciilor

Totodată, se urmărește identificarea și indisponibilizarea bunurilor dobândite prin săvârșirea infracțiunilor, precum și instituirea măsurilor asigurătorii necesare pentru recuperarea prejudiciilor cauzate și garantarea reparării pagubelor produse prin activitatea infracțională.
În cadrul operațiunii sunt puse în executare și mandate de aducere, în vederea audierii persoanelor vizate.
Acțiunile se înscriu în domeniile prioritare de acțiune ale Ministerului Public și urmăresc identificarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate în activități infracționale, documentarea completă a faptelor, destructurarea mecanismelor infracționale, recuperarea prejudiciilor cauzate și protejarea valorilor sociale fundamentale, cu accent pe siguranța cetățenilor și apărarea drepturilor și intereselor persoanelor vulnerabile.

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