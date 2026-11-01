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Bărbat care a înjunghiat un șofer de ride-sharing în București, arestat preventiv

Un bărbat de 32 de ani acuzat că a înjunghiat un șofer de ride-sharing, în urma unui conflict izbucnit din cauza plății cursei, a fost arestat preventiv. Incidentul s-a produs în noaptea de 30 spre 31 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei.
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Laura Buciu
01 nov. 2026, 12:53, Social
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Potrivit polițiștilor, victima, un cetățean sirian în vârstă de 52 de ani, transporta prin intermediul unei aplicații de ride-sharing un bărbat și o femeie. La sosirea la destinație, șoferul i-ar fi cerut clientului plata cursei, moment în care conflictul ar fi escaladat.

Pe fondul consumului de alcool, bărbatul de 32 de ani ar fi devenit agresiv, i-ar fi adresat jigniri șoferului și l-ar fi lovit cu un obiect tăietor-înțepător în zona brațului stâng.

Polițiștii Secției 19 au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 03:00, și au constatat că sesizarea se confirmă. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care i-a acordat victimei primul ajutor. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Inițial, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

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