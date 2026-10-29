Cum ar fi profitat fiul lui Tudorel Toader de poziția de profesor pentru a abuza studente. Ce arată motivarea instanței

Judecătorii descriu un posibil tipar de comportament prin care cadrul didactic și-ar fi folosit autoritatea pentru a obține întâlniri private cu tinerele, potrivit motivării deciziei de arestare preventivă prezentate de publicația Gândul.

Cum ar fi folosit Alexandru Toader examenele pentru a se apropia de studente

Potrivit motivării Curții de Apel Iași, consultată de Gândul, anchetatorii au identificat asemănări între relatările celor șapte persoane vătămate din dosar.

Alexandru Toader ar fi invocat probleme legate de examene, lucrări universitare sau necesitatea unor consultații juridice pentru a iniția discuții cu studentele. Ulterior, conversațiile ar fi căpătat un caracter personal, iar întâlnirile s-ar fi desfășurat în locuri ferite de alte persoane.

Judecătorii arată că, în unele situații, refuzurile tinerelor ar fi fost urmate de încercări de a impune apropierea fizică.

Într-unul dintre cazurile analizate, un presupus abuz ar fi fost urmat de un nou act sexual în cabinetul universitar, la aproximativ o săptămână distanță.

O altă studentă, care solicitase îndrumare în legătură cu o experiență anterioară de abuz, ar fi fost supusă unor solicitări sexuale.

Mesaje care dispar și întâlniri ferite de martori

Motivarea instanței conține și detalii despre presupusele încercări de a ascunde comunicarea cu studentele.

Profesorul le-ar fi cerut unor tinere să șteargă conversațiile, să utilizeze mesaje care se elimină automat sau să îi salveze numărul de telefon sub o altă identitate.

Într-un caz, acesta ar fi insistat să discute cu o studentă numai când era singură, iar ulterior ar fi intrat în locuința ei, unde ar fi atins-o și sărutat-o împotriva voinței sale.

Judecătorii consideră că poziția de autoritate a profesorului și teama studentelor de eventuale consecințe academice ar fi favorizat repetarea comportamentului.

O studentă ar fi renunțat la studii. De ce a dispus instanța arestarea

Documentele analizate indică efecte psihologice persistente asupra unora dintre persoanele vătămate. Una dintre tinere ar fi renunțat inclusiv la continuarea studiilor.

Instanța a apreciat că menținerea libertății inculpatului ar putea permite reluarea contactelor cu studentele sau exercitarea unor presiuni asupra victimelor și martorilor.

Alexandru Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, începând cu 24 octombrie 2026, fiind cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă la agresiune sexuală. Decizia nu este definitivă.

Tudorel Toader susține că dosarul reprezintă un atac împotriva sa

Fostul ministru al Justiției a respins public acuzațiile formulate împotriva fiului său, susținând că acesta este victima unei acțiuni îndreptate, în realitate, împotriva sa.

Tudorel Toader a afirmat că fiul său nu ar fi avut posibilitatea să își pregătească apărarea și și-a exprimat încrederea că magistrații vor constata eventualele abuzuri.

Alexandru Toader beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile formulate de anchetatori urmează să fie evaluate în cadrul procedurilor judiciare.