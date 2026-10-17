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O fată de 13 ani din Cluj, agresată sexual de două ori într-o rulotă. Un bărbat de 47 de ani, arestat preventiv

O fată de 13 ani ar fi fost victima unor agresiuni sexuale comise de un bărbat de 47 de ani, în două nopți diferite, într-o rulotă aflată pe o pășune din județul Cluj. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
O fată de 13 ani din Cluj, agresată sexual de două ori într-o rulotă. Un bărbat de 47 de ani, arestat preventiv
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
17 oct. 2026, 14:29, Social
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Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, faptele ar fi avut loc în extravilanul localității Sânpaul, în lunile septembrie și octombrie 2026.

În noaptea de 12 spre 13 septembrie, bărbatul ar fi constrâns-o pe minora de 13 ani să întrețină acte de natură sexuală, în timp ce se aflau într-o rulotă situată pe o pășune.

Conform anchetatorilor, fapta ar fi fost comisă pe fondul consumului de alcool, bărbatul profitând de vulnerabilitatea fetei și de relația de apropiere dintre cei doi.

Fata ar fi fost agresată sexual din nou, în luna octombrie

Ulterior, în noaptea de 7 spre 8 octombrie, bărbatul ar fi comis noi acte de natură sexuală asupra minorei, în aceeași rulotă.

În urma cercetărilor și a probelor administrate, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Cluj-Napoca au dispus, vineri, sub coordonarea procurorului de caz, reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Sâmbătă, suspectul a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca, cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea și a dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile.

Bărbatul este cercetat pentru viol săvârșit asupra unui minor și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale.

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