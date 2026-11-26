Potrivit unei surse judiciare citate de AFP, camera de anchetă a decis menținerea ordonanței de trimitere în judecată pentru „acuzațiile de viol și agresiune sexuală, doar pentru evenimentele din prima zi, 7 august 2018”.

În schimb, instanța a dispus clasarea acuzațiilor referitoare la presupusele fapte din 13 august 2018.

Decizia reprezintă o nouă etapă în procedurile judiciare care îl vizează pe unul dintre cei mai cunoscuți actori francezi, acuzat de mai multe femei de comportament sexual abuziv. Gérard Depardieu a negat acuzațiile de viol.

De la plângerea din 2018 la noi acuzații

Dosarul în care este implicată Charlotte Arnould a început în august 2018, când actrița, în vârstă de 22 de ani la acea vreme, a reclamat că Gérard Depardieu ar fi violat-o de două ori, pe 7 și 13 august, în locuința sa din Paris.

Cei doi se cunoșteau de mai mult timp, iar tânăra venise la reședința actorului pentru a repeta un text de teatru.

Ancheta inițială a fost clasată în iunie 2019, însă investigațiile au fost reluate în 2020, după ce Arnould a depus o nouă plângere, cu constituire de parte civilă. În decembrie 2020, actorul a fost pus sub acuzare pentru viol și agresiune sexuală.

Ce spune actrița

În august 2025, după aproximativ cinci ani de investigații, un judecător de instrucție a dispus trimiterea sa în fața unei instanțe penale departamentale pentru presupusele violuri.

În acest dosar, actrița susține că a fost supusă unor penetrări digitale fără consimțământ. Magistrata care a dispus trimiterea în judecată a apreciat că presupusele fapte au fost comise prin constrângere morală, într-un context în care victima s-ar fi aflat într-o stare de siderare care ar fi împiedicat-o să protesteze sau să fugă.

Apărarea actorului a contestat această interpretare și a susținut că imaginile surprinse de camerele de supraveghere din locuință nu demonstrează existența unei constrângeri.

Depardieu a negat acuzațiile și a contestat atât existența unei penetrări, cât și lipsa consimțământului.

Informații de context

Acuzațiile formulate de Charlotte Arnould nu sunt singurele care au vizat actorul francez.

În aprilie 2023, publicația Mediapart a prezentat mărturiile a 13 femei care l-au acuzat pe Depardieu de comportamente și agresiuni sexuale, presupus comise în timpul filmărilor pentru mai multe producții cinematografice și de televiziune.

Ulterior, și alte femei au formulat acuzații sau plângeri, numărul celor care au relatat public experiențe de natură sexuală abuzivă ajungând la 24, potrivit unei investigații Mediapart publicate în noiembrie 2026.

Într-un dosar separat, actorul a fost condamnat în mai 2025 la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru agresarea sexuală a două femei în timpul filmărilor la pelicula „Les Volets verts”, din 2021. Cele două femei erau o decoratoare și o asistentă de producție.

În noiembrie 2026, Depardieu a renunțat la apel, acceptând condamnarea și prezentându-și scuzele persoanelor afectate.

Totodată, actorul este vizat de o altă anchetă judiciară, deschisă după o plângere depusă în mai 2025 de o actriță care îl acuză de viol în grup, în legătură cu filmările pentru pelicula „Thalasso”, realizată în 2018.

În acest dosar este menționat și scriitorul Michel Houellebecq.

Dosarul Charlotte Arnould rămâne distinct de celelalte proceduri judiciare.