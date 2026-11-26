Postul britanic a anunțat că a solicitat unei instanțe superioare să revizuiască decizia pronunțată la începutul acestei luni de un judecător federal din Florida.

„Suntem surprinși și dezamăgiți de decizia instanței potrivit căreia acest caz ar trebui judecat în Florida”, a declarat un purtător de cuvânt al BBC.

Reprezentantul companiei a subliniat că documentarul a fost difuzat în Marea Britanie, nu și în Florida, și că nicio altă televiziune nu l-a transmis în acest stat american, scrie Anadolu Agency.

„Având în vedere urgența acestei situații, solicităm acum unei instanțe superioare să revizuiască hotărârea”, a transmis BBC.

Pe 10 noiembrie, judecătorul federal Jeffrey Kuntz din Florida a permis continuarea procesului de defăimare intentat de Donald Trump, respingând parțial solicitarea BBC de clasare a cazului.

Procesul lui Donald Trump împotriva BBC, declanșat de editarea unui discurs din 2021

Acțiunea în instanță are la bază editarea unor fragmente dintr-un discurs susținut de Donald Trump înaintea manifestațiilor din 6 ianuarie 2021, când susținătorii săi au luat cu asalt Capitoliul SUA.

Controversa a izbucnit în noiembrie, după ce publicația The Telegraph a publicat un memorandum intern al BBC, obținut în urma unei scurgeri de informații. Documentul sugera că producătorii emisiunii „Panorama” au unit două fragmente diferite din discursul lui Trump, astfel încât să pară că acesta le-a cerut explicit susținătorilor săi să provoace violențe la Capitoliu.

Documentarul, intitulat „Trump: A Second Chance”, a fost difuzat cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale americane din 2024.

În discursul original, Trump a declarat: „Vom merge până la Capitoliu și îi vom încuraja pe senatorii și congresmenii noștri curajoși”.

În schimb, în versiunea editată și difuzată de BBC, acesta apărea spunând: „Vom merge până la Capitoliu și voi fi acolo cu voi. Și luptăm. Luptăm din răsputeri”.

BBC și-a cerut scuze, dar a refuzat să-i plătească despăgubiri lui Trump

După apariția informațiilor despre editarea discursului, BBC și-a cerut scuze față de Donald Trump, însă a respins solicitarea acestuia de a primi despăgubiri.

Reprezentanții televiziunii britanice au susținut că nu există „niciun temei pentru o acțiune în defăimare”.

Donald Trump a intentat procesul solicitând despăgubiri de 10 miliarde de dolari, acuzând BBC că a prezentat în mod înșelător declarațiile sale prin montajul documentarului.