Întâlnirea, care a avut loc la reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Florida, a fost închisă presei.

Într-o declarație emisă după întâlnire, Casa Albă a descris discuțiile drept o „întâlnire remarcabilă” și a spus că acestea au acoperit mai multe probleme majore de securitate internațională, potrivit Anadolu.

„Întâlnirea a fost foarte importantă, războiul dintre Rusia și Ucraina și conflictul din Iran fiind principalele subiecte abordate”, se arată în comunicat.

Trump și Rutte au analizat, de asemenea, progresele înregistrate la summiturile NATO desfășurate la Haga și Ankara, în Turcia.

„Am discutat, de asemenea, despre importanța evitării de către Rusia a oricăror acțiuni care, în mod intenționat sau neintenționat, extind războiul și despre importanța obținerii unei rezoluții pașnice a războiului cât mai rapid posibil”, se mai arată în declarația comună.

Potrivit Casei Albe, Trump și Rutte au discutat despre importanța continuării creșterii cheltuielilor pentru apărare și a investițiilor în baza industrială de apărare, atât în ​​SUA, cât și în țările membre NATO.