Într-un interviu acordat miercuri, Jared Kushner a descris războiul din Ucraina drept „un război prin intermediari în care Europa finanțează și înarmează Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei”.

„Nu este nevoie de mult pentru ca lucrurile să se înrăutățească serios”, a avertizat ginerele lui Donald Trump, potrivit AFP.

Referindu-se la dificultățile întâmpinate în negocierile dintre Rusia și Ucraina, Kushner a recunoscut un „impas teritorial” actual.

Acesta a adăugat că el și Steve Witkoff au avut această impresie după ce au petrecut „câteva ore cu Putin”.

Emisarul american a subliniat, de asemenea, o anumită ambivalență în rândul europenilor față de Rusia.

„În timpul acestui război, Europa a cumpărat energie de la Rusia în valoare de peste 250 de miliarde de dolari. Cred că, în realitate, Europa a plătit mai mulți bani Rusiei în acest război decât a dat Ucrainei”, a spus Jared Kushner, potrivit sursei citate.