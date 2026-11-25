Inițiativa a fost prezentată luni, 23 noiembrie, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre NATO, desfășurată la Bruxelles, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg.

Mai multe țări ar fi susținut examinarea propunerii, însă consultările se află într-o etapă preliminară și nu a fost adoptată nicio decizie.

NATO ar putea intercepta rachetele înainte ca acestea să intre în spațiul Alianței

Propunerea Varșoviei presupune ca sistemele de apărare ale NATO să poată neutraliza rachetele rusești care se îndreaptă spre teritoriul statelor membre, chiar dacă acestea se află încă deasupra Ucrainei.

O asemenea măsură ar extinde însă operațiunile defensive ale Alianței dincolo de propriile frontiere, existând riscul unei confruntări directe cu Rusia.

Potrivit surselor Bloomberg, aplicarea inițiativei ar necesita coordonarea cu autoritățile ucrainene, inclusiv acces la spațiul aerian al Ucrainei și transmiterea unor avertizări privind traiectoria proiectilelor.

De asemenea, ar fi necesar acordul unanim al aliaților și coordonarea comandantului suprem al forțelor NATO din Europa. În prezent, nu există consens pentru o astfel de intervenție.

Polonia pregătește și o zonă de interdicție aeriană la frontiera estică

Autoritățile poloneze analizează separat introducerea unei zone de interdicție aeriană de-a lungul frontierei estice, pentru a facilita interceptarea dronelor și rachetelor.

Ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a explicat miercuri că măsura ar permite piloților să doboare obiectele aeriene suspecte fără a mai fi necesară identificarea vizuală a acestora.

La rândul său, ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a confirmat că discuțiile privind interceptarea proiectilelor înainte de intrarea în spațiul NATO continuă de mai mult timp.

Ministrul a remarcat o disponibilitate mai mare a aliaților pentru analizarea subiectului, dar a precizat că nu există încă hotărârea politică necesară pentru aplicarea măsurii.

România, printre statele NATO afectate de incursiunile aeriene

Discuțiile sunt relevante și pentru România, care, asemenea Poloniei și statelor baltice, s-a confruntat cu incidente provocate de pătrunderea unor drone sau proiectile în apropierea ori în interiorul spațiului său aerian.

Interceptarea preventivă a amenințărilor deasupra Ucrainei ar putea deveni astfel un subiect important pentru întregul flanc estic al NATO.

În urma incidentelor recente, NATO a anunțat că va trimite în Polonia o aeronavă de supraveghere și avertizare timpurie și că analizează desfășurarea unor mijloace militare suplimentare.

Premierul polonez Donald Tusk a calificat încălcarea spațiului aerian al țării sale drept o „provocare intenționată” din partea Moscovei.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, consideră că interceptarea unei rachete deasupra Ucrainei, la solicitarea Kievului, ar putea fi justificată prin dreptul la autoapărare.

Rămâne însă deschisă problema riscului de escaladare, în condițiile în care NATO a evitat până acum implicarea militară directă în războiul dintre Rusia și Ucraina.