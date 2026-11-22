Un pilot al Forțelor Aeriene Suedeze, la bordul unui JAS 39 Gripen aflat sub comandă NATO, a primit pe 20 noiembrie autorizația de a doborî o presupusă rachetă de croazieră rusă deasupra Poloniei, dar nu a deschis focul, deoarece condițiile meteo foarte grele i-au împiedicat identificarea țintei, a declarat un înalt comandant militar polonez.

Generalul-locotenent Ireneusz Nowak, comandantul operațional al Forțelor Armate Poloneze, a spus pentru cotidianul Rzeczpospolita că pilotul a încercat să intercepteze un obiect considerat a fi o rachetă Kh-101.

Vremea a ținut cu rușii

Vremea nu i-a permis să identifice obiectul nici vizual, nici cu sistemele electro-optice de la bordul aeronavei.

Avioanele suedeze acționau în cadrul Centrului Aliat de Operații Aeriene al NATO de la Uedem, din Germania, care emisese o autorizație condiționată de angajare a țintelor după îndeplinirea cerințelor de identificare.

Gripenele participă la o misiune NATO de apărare aeriană de două luni pentru protejarea spațiului aerian polonez.

Scurt context

Incidentul a avut loc în timpul unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei.

Forțele poloneze au urmărit 11 obiecte aeriene potențial periculoase, dintre care trei au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

În zonă au fost dislocate două Gripenuri suedeze și două F-16 poloneze, sprijinite de o aeronavă de avertizare timpurie Saab 340, de un avion olandez de realimentare în zbor și de sisteme antiaeriene terestre.

Ucraina a transmis date de urmărire prin sistemul Virazh.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat anterior că două rachete rusești și o dronă suspectă cu motor cu reacție au căzut pe teritoriul Poloniei.

Nu au fost raportate victime.

Rutte: „Alianța va apăra fiecare centimetru polonez”

Premierul Donald Tusk a descris incursiunile drept o posibilă provocare deliberată a Rusiei și a spus că momentul în care au avut loc nu este probabil o coincidență, având în vedere exercițiile militare la care participă aliații europeni ai Ucrainei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită la Varșovia pe 21 noiembrie, a declarat că Alianța va apăra „fiecare centimetru“ din teritoriul polonez.

El a numit incidentul periculos și a precizat că circumstanțele sunt în curs de investigare. Comandantul suprem aliat în Europa, generalul Alexus Grynkewich, va evalua amenințările la adresa capacităților de apărare și descurajare ale Alianței și va face ajustări, dacă este necesar.

Discuții antamate la Bruxelles pe tema încălcării spațiului aerian polonez

Polonia intenționează să ceară forțe și capabilități suplimentare pentru operațiunea NATO Eastern Sentry, menită să întărească apărarea flancului estic.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a condamnat încălcările spațiului aerian și a cerut presiuni sporite asupra Rusiei și apărare antiaeriană mai puternică pentru Ucraina.

Consiliul Nord-Atlantic se reunește pe 23 noiembrie la Bruxelles pentru a discuta încălcările spațiului aerian polonez.

În septembrie 2025, avioane poloneze și olandeze au doborât drone rusești intrate în spațiul aerian polonez, prima folosire cunoscută a forței de către state NATO împotriva unor amenințări aeriene rusești de la începutul invaziei la scară largă.