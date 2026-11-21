Explozii la bord și restricții în Golful Finlandei

Nava a fost avariată la vest de insula rusă Gogland, situată la aproximativ 40 de kilometri de coasta finlandeză, iar ulterior a plutit în derivă până în apele teritoriale ale țării, au anunțat Forțele de Apărare ale Finlandei , potrivit Reuters.

Autoritățile finlandeze au precizat că este vorba despre nava cargo rusească Sparta II, la bordul căreia s-ar fi produs explozii înainte de izbucnirea incendiului.

Ministerul finlandez al Apărării a anunțat și reintroducerea unor restricții temporare în spațiul aerian și maritim din estul Golfului Finlandei, pentru a proteja civilii de eventuale noi incidente, dar și pentru a permite autorităților să se desfășoare în eventualitatea necesității interceptării unor drone.

Guvernatorul regiunii ruse Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a confirmat că vasul a fost lovit de două drone la circa trei mile marine de granița Rusiei și a precizat că echipajul a fost evacuat. Acesta a mai anunțat că în urma ultimului atac ucrainean, apărarea antiaeriană din regiune a reușit să doboare 80 de aparate de zbor.

Reacțiile liderilor din Finlanda și Suedia

Premierul finlandez Petteri Orpo a reacționat, evidențiind efectele Războiului din Ucraina asupra statelor vecine, reiterând dreptul Ucrainei de a riposta în fața ofensivei Moscovei.

„Războiul se extinde în imediata noastră vecinătate. Autoritățile finlandeze gestionează situația din Golful Finlandei, unde un atac cu dronă a lovit o navă comercială rusă. Ucraina are dreptul de a riposta împotriva agresorului”, a transmis liderul guvernului de la Helsinki, printr-un mesaj publicat pe X.

Sota läikkyy lähialueillemme. Suomen viranomaiset hoitavat tilannetta Suomenlahdella, jossa drooni-isku on osunut venäläiseen kauppa-alukseen. Ukrainalla on oikeus taistella hyökkääjää vastaan. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) November 21, 2026

La rândul său, premierul suedez Ulf Kristersson a anunțat că țara sa monitorizează situația și s-a oferit să acorde sprijin Finlandei.

„Suedia urmărește cu atenție evoluțiile din Golful Finlandei. Sunt în contact strâns cu omologul meu finlandez, prim-ministrul Petteri Orpo, și am oferit sprijinul Suediei”, a transmis acesta pe X.